Авторы Forza Horizon показали час геймплея новой гоночной игры Clutch

Студия Maverick Games провела прямой эфир с демонстрацией игрового процесса своей дебютной гоночной игры с открытым миром. Разработчики, среди которых присутствуют бывшие создатели серии Forza Horizon, раскрыли подробности сюжета, игровой механики и автомобильного парка проекта Clutch.
- Действие игры разворачивается на Лазурном Берегу Франции, включая детально воссозданные локации Монако и Ниццы. Сюжетная линия сфокусирована на приёмных брате и сестре Тео и Кэсс.
- Повествование разделено между официальными кольцевыми соревнованиями серии R1K и нелегальными уличными гонками, контролируемыми синдикатом Midnight Collective. Разработчики делают акцент на глубокую интеграцию истории главных героев в игровой процесс — сюжетные события будут происходить и непосредственно во время заездов.
- Игровой процесс Clutch совмещает традиционные гонки на время с заездами, в которых результат зависит от стиля вождения и выполнения запросов зрителей в вымышленном внутриигровом стриме.
- В автопарке появятся как спорт- и суперкары, так и нестандартные для жанра машины, включая компактвэн Fiat Multipla и внедорожник Jeep Wrangler Rubicon. Проект разрабатывается на движке Unreal Engine 5 с применением системы глобального освещения Lumen. Релиз запланирован на весну 2027 года для платформ PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.
Ранее в июне симулятор грузовых перевозок «Дальнобойщики-2» вышел в цифровом магазине Steam. Релиз состоялся спустя 25 лет после выхода игры для ПК в 2001 году. Steam-версия не отличается от оригинальной, но при переносе на платформу Valve игра получила интеграцию со стандартной системой достижений Steam.
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Боюсь, мой компьютер не потянет
Нет, не интересует
Не играю в игры в принципе
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