Авторы Forza Horizon показали час геймплея новой гоночной игры Clutch

В автопарке появятся как спорт- и суперкары, так и нестандартные для жанра машины, включая компактвэн Fiat Multipla и внедорожник Jeep Wrangler Rubicon. Проект разрабатывается на движке Unreal Engine 5 с применением системы глобального освещения Lumen. Релиз запланирован на весну 2027 года для платформ PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.