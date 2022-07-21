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Aston Martin показал восьмую версию логотипа за 109 лет истории

НовостиКирилл МалышевКомменты

Компания Aston Martin представила новый логотип. За 109 лет существования британской фирмы это восьмой его вариант.

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  • В коротком промо-ролике Aston Martin показал, как первый экземпляр эмблемы изготавливается вручную ремесленниками из Бирмингема. Кадры их работы перемежаются с фрагментами заездов современных спорткаров марки.
  • Изменения чисто декоративные: фирменный шрифт и крылья остались на своих местах. Название марки отныне пишется на зелёном фоне вместо чёрного. Стилизованные крылья прорисованы изящнее.
  • Первой машиной, на которой появится обновлённая эмблема, станет болид Формулы 1. И только после этого шильдики примерят серийные спорткары Aston Martin.
  • Одновременно компания перешла на новый слоган Intensity. Driven.

В линейке Aston Martin есть не только автомобили. В марте британцы объявили о старте продаж супербайка AMB 001. Причём к этому моменту были распроданы 90 мотоциклов из запланированной к выпуску сотни. Аппарат мощностью 183 л.с. продавали за 108 000 долларов.

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