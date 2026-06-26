Для симрейсинга мало собрать руль, педали, кокпит и мощный ПК — не менее важно выбрать автосимулятор. Именно он определяет, во что превратится виртуальный заезд — в аркадную поездку или максимально приближенный к реальности спринт.
Мы сравнили Assetto Corsa Competizione и Assetto Corsa Evo по нескольким ключевым критериям: автопарк, проработка трасс, общий уровень реализма. А ещё разобрали доступные режимы, особенности геймплея и мультиплеера, отдельно учли техническую оптимизацию и графическую проработку обеих игр, и готовы поделиться результатами.
Assetto Corsa Competizione
Дата выхода: 2019
Движок: Unreal Engine 4
Фокус: GT-автоспорт (GT4/GT3/GT2)
Автопарк
Первое, что бросается в глаза в Assetto Corsa Competizione, — ограниченный набор машин. Здесь нет сотен автомобилей, как в аркадных гонках или универсальных автосимуляторах.
Игрокам доступен выбор GT3-автомобилей: Audi R8 LMS, Porsche 911 GT3 R, Lamborghini Huracán GT3 EVO, Honda NSX GT3 и других моделей, участвующих в реальных турнирах. Позже с новыми DLC в игру добавили машины классов GT4 и GT2, но концепция осталась прежней — только спортивные гоночные автомобили.
Трассы и реализм
Все трассы, представленные в игре, — лицензированные, воссозданные по реальным данным с помощью лазерного сканирования автодромов, расположенных в Испании, Великобритании, Венгрии, Германии, Франции, Нидерландах и Бельгии.
В базовой версии игры доступны 11 трасс, ещё 14 автодромов были добавлены в различных DLC. Все перепады, кочки и особенности дорожного покрытия воссозданы с мельчайшей точностью.
Для игроков, привыкших к Forza Horizon или Gran Turismo с десятками локаций, набор трасс в Assetto Corsa Competizione может показаться скромным.
Игровые особенности
В создании физического движка игры участвовали представители профессиональных гоночных команд, а также инженеры, поэтому Assetto Corsa Competizione сильно отличается от аркадных игр:
- температура, давление и степень износа шин влияют на поведение машины на трассе;
- прижимная сила динамически меняется в зависимости от клиренса, угла атаки антикрыла и турбулентного следа от впередиидущих автомобилей;
- динамическая смена погоды влияет на поведение автомобиля — например, во время дождя;
- симуляция работы пружин, амортизаторов и геометрии ходовой части приближена к реальным GT-автомобилям;
- повреждения кузова при ударах влияют на управляемость авто.
Из-за этого игрокам, ранее незнакомым с механиками реального автосимулятора, показывать хорошие результаты будет непросто.
Игровые режимы
В Assetto Corsa Competizione доступны разные форматы заездов:
- «Карьера» — режим, который знакомит с особенностями GT-гонок. Игрок проходит путь от первых заездов до участия в более серьёзных соревнованиях, изучает трассы, автомобили и правила гоночного уик-энда.
- «Чемпионаты» — режим для прохождения полноценного гоночного сезона. Игрок участвует в серии заездов по правилам GT World Challenge, где важны не только победы, но и стабильность результатов.
- «Гоночный уик-энд» — настраиваемый режим с полноценной структурой соревнований: практика, квалификация и основная гонка. Можно менять длину заезда, погоду, время суток и другие параметры.
- «Одиночные события» — короткие испытания и заезды на время. Подходят для изучения трасс, настройки автомобиля и проверки своего результата в таблицах лидеров.
- Мультиплеер — одна из главных частей игры. В ACC доступны публичные серверы, рейтинговые соревнования и частные лиги, где игроки соревнуются по уровню навыков и стилю вождения.
Онлайн и рейтинговая система
Многопользовательский режим — одна из сильнейших сторон игры. В Assetto Corsa Competizione представлено три онлайн-раздела:
- Public Multiplayer — серверы, на которые могут войти игроки вне зависимости от своего опыта в игре и стиля вождения. Подходит для ознакомления с физикой игры и адаптации к автосимулятору.
- Competition Servers — серверы для продвинутых гонщиков, которые позволяют участвовать в длительных заездах среди опытных игроков. В таких гонках действуют более строгие правила по сравнению с публичным мультиплеером. Чтобы играть в Competition Servers, нужно набрать высокий рейтинг, который даётся за знание трассы, способность стабильно показывать высокие результаты, избегать контактов и аварий, вести гонку с учётом навыков соперников. Кроме того, на рейтинг влияют результаты в онлайн-соревнованиях и умение контролировать автомобиль.
- Private leagues — частные лиги, в которых игроки организуют гонки по собственным правилам.
Графика и техническая оптимизация
Разработчики Assetto Corsa Competizione старались сделать игру не только реалистичной, но и красивой. Это хорошо заметно, например, в ночных заездах и в гонках во время дождя, когда свет фар, отражения и мокрый асфальт создают ощущение трансляции реального соревнования.
Однако красивая картинка требовательна к ресурсам компьютера. В сложных погодных условиях и при большом количестве машин FPS может проседать. Особенно это чувствуется в VR, а также на ПК со средними техническими характеристиками.
Системные требования Assetto Corsa Competizione
Компонент
Минимальные требования
Рекомендуемые требования
ОС
Windows 10x64 (20H2)
Windows 10x64 (21H2)
Процессор
Intel Core i5-4460 / AMD FX-8120
Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 5 2600X
Оперативная память
4 ГБ
16 ГБ
Видеокарта
Nvidia GeForce GTX 750 4 ГБ / AMD Radeon RX 460 4 ГБ
Nvidia GeForce GTX 1070 8 ГБ / AMD Radeon RX 580 8 ГБ
DirectX
Версия 11
Версия 11
Место на диске
50 ГБ
50 ГБ
Поддержка VR
SteamVR или Oculus PC
SteamVR или Oculus PC
Assetto Corsa Evo
Дата выхода: 2025 (ранний доступ)
Движок: Kunos Simulazioni
Фокус: универсальный симулятор / автомобильная «песочница»
Assetto Corsa Evo всё ещё находится в раннем доступе, поэтому на данный момент в игре ограничено количество контента и нет части игровых механик, которые разработчики планируют добавлять в будущем.
Автопарк
В отличие от ACC, Assetto Corsa Evo создаётся как универсальная симуляционная платформа для разных типов автомобилей и условий вождения.
В июне 2026 года игровой автопарк пополнили Audi R8 LMS GT3 Evo II, Porsche 911 GT2 RS Clubsport Evo Kit, Porsche 935 и классический Datsun 240Z в нескольких вариантах исполнения. Разработчики постоянно продолжают расширять список доступных автомобилей. На данный момент количество автомобилей в Assetto Corsa Evo практически сравнялось с автопарком в ACC.
Трассы и реализм
Assetto Corsa Evo идейно сохраняет традиционный подход к проработке трасс и физике автомобилей. В текущей версии игры (0.7) представлен разнообразный набор лицензированных локаций, включающий не только профессиональные автодромы.
В будущем разработчики планируют увеличить число трасс до 15–20, причём они будут доступны уже в базовой версии игры, без учёта последующих DLC.
В Assetto Corsa Evo гонщикам придётся соревноваться по всему миру — на реальных трассах, расположенных в США, Японии, Австралии. Например, можно попробовать свои силы на автодромах Nürburgring Nordschleife, Suzuka Circuit и Circuit de Spa-Francorchamps, Autodromo Nazionale Monza. Кроме того, в игре есть режим открытого мира, который позволяет гонщикам исследовать дороги вне гоночных треков.
В игре проработана физика динамической погоды: например, если гонка началась в пасмурную погоду, а затем вышло солнце, температура асфальта изменится. Облачность, интенсивность дождя и состояние трассы — параметры синхронизируются между всеми участниками онлайн-заезда.
Игровые особенности
Одной из главных особенностей Assetto Corsa Evo стал новый физический движок Kunos Simulazioni, созданный с нуля. В отличие от Assetto Corsa Competizione, которая ориентирована на GT-гонки, Evo разрабатывается как универсальный симулятор для разных типов автомобилей — от дорожных до гоночных моделей. В обновлении 0.7 для Assetto Corsa Evo появился официальный редактор модов — Assetto Corsa Evo SDK. Инструмент позволяет создавать собственные автомобили, настраивать их внешний вид, физику и особенности поведения на трассе с учётом нового движка игры.
Игровые режимы
В Assetto Corsa Evo представлены разные игровые режимы:
- «Песочница» — основной режим свободной игры. Здесь доступны одиночные заезды, практика, быстрые гонки против ИИ.
- «Академия вождения» — режим, который выступает альтернативой классической карьере. Игрок проходит испытания, изучает трассы и отрабатывает технику управления автомобилем.
- «Спецсобытия» — отдельные испытания с заданными условиями. Например, игроку нужно показать лучшее время или стабильно пройти серию кругов без ошибок.
- «Свободная езда» — режим для спокойных поездок по открытым локациям, тестирования автомобилей и изучения их поведения.
- Мультиплеер — онлайн-заезды и соревнования с другими игроками, включая рейтинговые события и пользовательские серверы.
Мультиплеер и рейтинговая система
Онлайн-режим Assetto Corsa Evo построен вокруг соревновательных заездов и подбора соперников похожего уровня. В отличие от обычных публичных лобби, основной упор сделан на организованные гонки и честную борьбу.
Выбирать можно из нескольких вариантов сетевой игры:
- Daily Racing — основной формат рейтинговых онлайн-заездов. Гонки проходят по расписанию, а участники распределяются по группам в зависимости от скорости и опыта.
- Рейтинговые соревнования — заезды, где важен не только итоговый результат, но и качество самой гонки. Игроки получают баллы за чистую борьбу, аккуратные обгоны и стабильное прохождение дистанции.
- Пользовательские серверы — возможность создавать собственные лобби и проводить гонки по индивидуальным правилам. Это позволяет сообществам организовывать свои чемпионаты и серии заездов.
Рейтинг в Assetto Corsa Evo состоит из нескольких показателей, которые оценивают разные стороны мастерства игрока. Система учитывает не только скорость, но и поведение пилота на трассе.
- Grid Rating (рейтинг скорости) — показывает уровень игрока и его гоночный темп. Зависит от результатов заездов и силы соперников: победы над более быстрыми пилотами позволяют быстрее повышать рейтинг.
- Safety Rating (рейтинг безопасности) — оценивает качество борьбы на трассе. Система учитывает чистые обгоны, езду рядом с соперниками без контактов, а также штрафует за аварии, неаккуратные манёвры и опасное поведение.
В Assetto Corsa Competizione любой контакт с соперниками может негативно повлиять на Safety Rating, поэтому система в первую очередь поощряет езду без аварий. В Assetto Corsa Evo подход отличается: рейтинг безопасности учитывает не только отсутствие столкновений, но и качество борьбы — точные обгоны и близкая езда рядом с соперниками прибавляют баллы.
Система анализирует столкновения и старается отличать виновника аварии от пострадавшего участника, снижая количество спорных штрафов.
Графика и техническая оптимизация
Assetto Corsa Evo заметно отличается от предыдущих игр серии по уровню детализации. Разработчики серьёзно переработали освещение, материалы автомобилей и погодные эффекты.
После обновления 0.7 в игре появились новые визуальные фишки: дым от шин, разлетающаяся грязь и трава, а также реалистичный дождевой шлейф за автомобилями.
Параллельно Kunos Simulazioni продолжает работу над оптимизацией. Последние обновления улучшили производительность в многопользовательских заездах и повысили стабильность работы в VR.
Системные требования Assetto Corsa Evo
Компонент
Минимальные требования
Рекомендуемые требования
ОС
Windows 10 64-bit
Windows 10 64-bit / Windows 11 64-bit
Процессор
Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 1500X
Intel Core i5-10500 / AMD Ryzen 5 2600X
Оперативная память
16 ГБ ОЗУ
16 ГБ ОЗУ
Видеокарта
Nvidia GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 580 / Intel Arc A580 (8 ГБ VRAM)
Nvidia GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 6650 XT / Intel Arc A750
DirectX
Версия 12
Версия 12
Место на диске
100 ГБ
100 ГБ
Накопитель
SSD
SSD
VR
SteamVR / Oculus VR / OpenXR
SteamVR / Oculus VR / OpenXR
Вердикт: что выбрать?
Обе игры — достойные кандидаты, чтобы оказаться на компьютере у симрейсера. Однако заточены они под разный стиль игры. Если хочется оценить современный симулятор с поддержкой пользовательских модов и широким разнообразием автомобилей и локаций, то стоит присмотреться к Assetto Corsa Evo. Несмотря на то что игра официально ещё не вышла и распространяется в рамках раннего доступа, уже сейчас понятно, что она станет качественным продолжением оригинальной Assetto Corsa c подтянутой графикой, освещением и улучшенной физической моделью.
Для тех, кому интересны гонки классов GT и высокосоревновательный онлайн, подойдёт Assetto Corsa Competizione. Игра до сих пор держит высочайшую планку качества по уровню реализма онлайн-состязаний, а довольно справедливая система рейтинга не даёт неопытным водителям портить статистику успешных игроков. Сообщество игры очень активное: ежедневно в Steam одновременно играет несколько тысяч человек.
Подождите
Объявления загружаются