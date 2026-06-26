Для симрейсинга мало собрать руль, педали, кокпит и мощный ПК — не менее важно выбрать автосимулятор. Именно он определяет, во что превратится виртуальный заезд — в аркадную поездку или максимально приближенный к реальности спринт.

Мы сравнили Assetto Corsa Competizione и Assetto Corsa Evo по нескольким ключевым критериям: автопарк, проработка трасс, общий уровень реализма. А ещё разобрали доступные режимы, особенности геймплея и мультиплеера, отдельно учли техническую оптимизацию и графическую проработку обеих игр, и готовы поделиться результатами.