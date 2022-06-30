Арест, изъятие и конфискация: кто и за что может забрать ваш автомобиль

В Госдуму передан законопроект, предусматривающий конфискацию автомобилей у злостных нарушителей. Речь идёт о водителях, которые неоднократно были лишены прав, но всё равно садятся за руль нетрезвыми, выезжают на встречную полосу или серьёзно превышают скорость. В данном законе конфискация автомобиля предлагается как дополнительная мера к обвинительному приговору.
С инициативой изымать автомобили у нетрезвых водителей МВД выступило ещё год назад. До этого законопроекты, предусматривающие конфискацию машин, неоднократно выдвигались депутатами разных партий, и некоторые идеи до сих пор находятся в разработке. Однако забрать машину у автомобилиста государство или его представители могут уже сегодня. Журнал Авто.ру разобрался, кто, при каких обстоятельствах и на сколько может изъять у собственника его машину.
За что и как могут забрать машину
В российском законодательстве существуют разные нормы изъятия личного транспорта у граждан. Какие-то предусматривают арест имущества и продажу его на торгах, а какие-то позволяют работникам госструктур забрать автомобиль на время.
Как объяснил Журналу Авто.ру ведущий специалист Европейской юридической службы Орест Мацала, конфискация автомобиля — это административное наказание, которое представляет собой принудительное обращение машины в собственность государства. Но не следует путать конфискацию с временными мерами, когда после задержания машину собственнику возвращают.
«КоАП выделяет ряд составов нарушений, где в качестве наказания может применяться такая мера, как конфискация имущества. В основном эта мера применяется в области оборота этилового спирта и алкогольной продукции, а также осуществления деятельности без специального разрешения либо лицензии, если таковые обязательны», — объясняет юрист. Однако в случае с автомобилями чаще практикуется не конфискация, а временные ограничения.
Что конкретно могут сделать с машиной
Автомобиль гражданина могут задержать сотрудники ГИБДД. Это ограничение накладывается в случае выявления технических неисправностей или административных нарушений, из-за которых машину могут отправить на охраняемую стоянку (в том числе из-за неправильной парковки).
Существует целый перечень случаев, когда сотрудники ГИБДД вправе задержать автомобиль: если водитель находится в состоянии опьянения, если машина технически неисправна или нарушены правила перевозки грузов. Задерживают машину также для установления личности водителя, если у него отсутствуют документы. Иногда сотрудники ГИБДД проводят совместные рейды с приставами, где задерживают машины должников с суммой долга от 30 тысяч рублей.
В любом случае такое изъятие автомобиля предполагает его возвращение владельцу после устранения причины задержания (исправление неисправности, оплата штрафа, предоставление документов).
Более серьёзной ограничительной мерой считается арест. Судебные приставы могут арестовать автомобиль за долги и накопленные штрафы, если все сроки оплаты прошли. Это касается долгов по алиментам, по кредитам, долгов по коммунальным платежам. Автомобиль под арестом может находиться у владельца, но ни продать его, ни подарить не выйдет — арест предполагает запрет на регистрационные действия. А если все варианты получить долг с гражданина исчерпаны, государство вправе изъять машину и продать на аукционе для погашения долга и всех издержек. Если от вырученных денег что-то остаётся, сумму передают собственнику.
Также сотрудники полиции могут изъять автомобиль в качестве вещественного доказательства после серьёзной аварии или в случае причастности транспорта к преступлению. Машина не вернётся к собственнику до закрытия уголовного дела. Изъять автомобиль могут и судебные приставы по решению суда — для передачи прав на собственность другому лицу. Если автомобиль, например, находится в залоге у банка, а долг не выплачен, то машину отдадут банку. Даже если её уже успели перепродать. Покупатель в таком случае останется без машины и без денег.
Конфисковать автомобиль в качестве наказания тоже могут. Решение об этом принимает суд. Машины часто конфискуют в пользу государства в делах о крупных денежных хищениях. Конфискация также предусмотрена в качестве наказания за нелегальный извоз, то есть работу в такси без лицензии. Такие автомобили тоже продаются на аукционе в пользу государства. Именно эту меру депутаты по новому закону Ирины Яровой рассматривают как наказание для водителей-рецидивистов за езду без прав с серьёзными нарушениями ПДД.
Особым пунктом стоит отметить право военных конфисковать автомобиль в случае введения военного положения — тогда они смогут использовать личный транспорт граждан для выполнения своих задач. В первую очередь это касается грузовиков, автобусов, тракторов, внедорожников и легковых автомобилей вместимостью от 8 человек. При этом государство обязуется выплачивать денежные компенсации собственникам в случае ущерба транспорту.
Насколько законна конфискация у злостных нарушителей
Согласно закону, конфискация как наказание может являться мерой борьбы с противоправным поведением, утверждает юрист. Примером уже работающей подобной меры является лишение водителя прав, когда государство ставит под сомнение его навык управлять автомобилем. Однако любая такая конфискация может проводиться только по решению суда.
«Статья 35 ч. 3 Конституции РФ гласит: “Никто не может быть лишён своего имущества иначе, как по решению суда”. Конфискация как раз производится по решению суда. Если данная норма будет введена, то она вполне впишется в КоАП», — объяснил Мацала. При этом забрать машину можно будет только у собственника. Нельзя изымать транспорт у членов семьи нарушителя, даже если водителя задержали на этой машине.
«Если такая мера будет внедрена за тяжёлые нарушения в области дорожного движения, то да, мера правовая. Для неё в законодательстве всё готово. Конфискация допускается уже сейчас. Осталось лишь немного изменить санкцию в 12-й главе КоАП РФ, и всё. Нельзя бездумно ужесточать наказание, но, когда идёт речь о серьёзных нарушениях, которые реально могут повлечь за собой смерть, травмы, крупный имущественный ущерб, ужесточения вполне приемлемы и даже необходимы», — считает юрист.
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