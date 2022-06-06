Представлен обновлённый Apple CarPlay: встроенная приборная панель и управление функциями автомобиля

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Яндекс.Карты и Навигатор заработали в Apple CarPlay и Android Auto: показываем, как всё устроено
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Вместе с обновлением операционной системы iOS 16 вышла свежая версия Apple CarPlay. Теперь протокол синхронизации смартфона с медиасистемой стал полноценным инструментом управления функциями автомобиля.
Месяц назад обновился и Android Auto. Система обрела три виджета для навигации, медиаконтента и уведомлений. Как и Apple CarPlay, она получила способность адаптироваться к размерам и формату штатного дисплея машины.