Американскому стартапу Alef разрешили тестировать летающую машину на земле и в воздухе

Ещё прошлой осенью Alef Aeronautics анонсировала летающий электрокар Model A и начала собирать на него заказы с предоплатой от 150 до 1500 долларов. Однако сертификат FAA выдала не на эту модель, а на её предшественника — прототип Armada Model Zero. Причём сам этот документ позволяет эксплуатировать транспортное средство только в ограниченных целях, например, на выставках или в рамках НИОКР.

Alef позиционирует Model A как «первый настоящий аэромобиль». При этом ранее та же FAA выдала сертификаты как минимум на две подобные машины — Terrafugia Transition (проект принадлежит холдингу Geely) и Samson Sky Switchblade. Какая модель и когда именно в действительности выйдет на рынок первой — неизвестно, поскольку американские власти ещё только разрабатывают правила для электромобилей с возможностью вертикального взлёта и посадки ( eVTOL ). Тем не менее, Alef, по собственному утверждению уже набравшая внушительное число заказов от частных лиц и компаний, рассчитывает начать поставки в четвёртом квартале 2025 года.

Полная стоимость Alef Model A составит около 300 тысяч долларов. Согласно заявленным производителем характеристикам, на одном заряде двухместный аэромобиль с четырьмя электромоторами и восемью винтами способен преодолеть до 322 километров по земле или 177 километров по воздуху.

В прошлом месяце собственную летающую машину, также электрическую, продемонстрировала китайская компания GAC. Модель под названием GOVE имеет оригинальную конструкцию: её шасси и летающая пассажирская капсула могут расстыковываться и перемещаться независимо друг от друга. Серийные перспективы у этого проекта есть, но даже приблизительные сроки запуска в производство пока не называются.