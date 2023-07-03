Американскому стартапу Alef разрешили тестировать летающую машину на земле и в воздухе

Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) выдало калифорнийскому стартапу Alef Aeronautics специальный сертификат лётной годности на его электрический аэромобиль, пишет New York Post. Это означает, что теперь компания сможет проводить дорожные и воздушные испытания своей разработки. При этом для серийного производства и продаж всё ещё существует ряд препятствий.
- Ещё прошлой осенью Alef Aeronautics анонсировала летающий электрокар Model A и начала собирать на него заказы с предоплатой от 150 до 1500 долларов. Однако сертификат FAA выдала не на эту модель, а на её предшественника — прототип Armada Model Zero. Причём сам этот документ позволяет эксплуатировать транспортное средство только в ограниченных целях, например, на выставках или в рамках НИОКР.
- Alef позиционирует Model A как «первый настоящий аэромобиль». При этом ранее та же FAA выдала сертификаты как минимум на две подобные машины — Terrafugia Transition (проект принадлежит холдингу Geely) и Samson Sky Switchblade. Какая модель и когда именно в действительности выйдет на рынок первой — неизвестно, поскольку американские власти ещё только разрабатывают правила для электромобилей с возможностью вертикального взлёта и посадки (eVTOL). Тем не менее, Alef, по собственному утверждению уже набравшая внушительное число заказов от частных лиц и компаний, рассчитывает начать поставки в четвёртом квартале 2025 года.
- Полная стоимость Alef Model A составит около 300 тысяч долларов. Согласно заявленным производителем характеристикам, на одном заряде двухместный аэромобиль с четырьмя электромоторами и восемью винтами способен преодолеть до 322 километров по земле или 177 километров по воздуху.
В прошлом месяце собственную летающую машину, также электрическую, продемонстрировала китайская компания GAC. Модель под названием GOVE имеет оригинальную конструкцию: её шасси и летающая пассажирская капсула могут расстыковываться и перемещаться независимо друг от друга. Серийные перспективы у этого проекта есть, но даже приблизительные сроки запуска в производство пока не называются.
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