Американский владелец Kia Sorento бесплатно сменил за 10 лет девять моторов

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Один из пользователей портала Reddit, работающий в дилерском центре Kia, опубликовал фотографию одометра десятилетнего кроссовера Kia Sorento и рассказал его краткую историю. Машина прошла больше 608 000 миль (почти 978 500 километров).
В России зреет дефицит запасных частей и расходников у официальных дилеров. Пока ещё есть шансы пройти ТО или сделать ремонт с использованием официально одобренных деталей. Пока же дилеры ищут возможности наладить поставки по альтернативным каналам или предлагают заменители.
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