Alfa Romeo попрощается с ДВС новейшим суперкаром

Глава компании Жан-Филипп Импарато ранее заявлял о существовании тесной связи между Alfa Romeo и миром Формулы-1. Соответственно, будущий суперкар может быть разработан в содружестве с командой Sauber,

с которой партнёрствует компания. Не исключается, к примеру, возможность применения карбонового монокока в качестве основы для суперкара.