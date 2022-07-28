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Alfa Romeo попрощается с ДВС новейшим суперкаром

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Alfa Romeo уже в следующем году может представить новейший суперкар, вдохновлённый технологиями Формулы-1. Как пишет Car Magazine, после его выпуска компания попрощается с двигателями внутреннего сгорания и переключится на производство электрокаров. Косвенным доказательством намерений марки издание называет заявление шеф-дизайнера Alfa Romeo Алехандро Месонеро-Романоса.

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Предполагаемый облик суперкара Alfa Romeo по версии Car Magazine

  • Главный дизайнер компании заявил, что Alfa Romeo в ближайшее время удивит своих поклонников, и намекнул, что новая модель сохранит двигатель внутреннего сгорания. По мнению издания, им окажется мотор V6 от седана Giulia — на особо экстремальных версиях четырёхдверки он развивал до 540 л.с.
  • Одним из источников вдохновения для дизайнера называют Alfa Romeo 33 Stradale — её принято считать одной из самых красивых моделей в истории итальянской компании. Однако сам дизайнер упоминал ещё и Alfa Romeo Montreal работы Марчелло Гандини.
  • Глава компании Жан-Филипп Импарато ранее заявлял о существовании тесной связи между Alfa Romeo и миром Формулы-1. Соответственно, будущий суперкар может быть разработан в содружестве с командой Sauber, с которой партнёрствует компания. Не исключается, к примеру, возможность применения карбонового монокока в качестве основы для суперкара.

Концептуальный вариант новой модели Alfa Romeo планирует представить в 2023 году, а серийным суперкар станет к 2025-му.  К этому же году компания разработает свой первый полноценный электромобиль и, соответственно, запустит процесс полного перевода модельного ряда на батарейную тягу.

Новый суперкар от Alfa Romeo — отличная же новость, верно?

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