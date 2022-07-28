Alfa Romeo попрощается с ДВС новейшим суперкаром

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Alfa Romeo уже в следующем году может представить новейший суперкар, вдохновлённый технологиями Формулы-1. Как пишет Car Magazine, после его выпуска компания попрощается с двигателями внутреннего сгорания и переключится на производство электрокаров. Косвенным доказательством намерений марки издание называет заявление шеф-дизайнера Alfa Romeo Алехандро Месонеро-Романоса.
Концептуальный вариант новой модели Alfa Romeo планирует представить в 2023 году, а серийным суперкар станет к 2025-му. К этому же году компания разработает свой первый полноценный электромобиль и, соответственно, запустит процесс полного перевода модельного ряда на батарейную тягу.
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