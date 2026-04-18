45 миллионов за бракованный Geely, надёжность доноров новых «Волг» и кое-что ещё

Марка Mazda в России официально вроде бы есть, а вроде бы и нет. Как бы то ни было, её автомобили продаются отлично: спрос подскочил в 20 раз, выручка бывшего представительства выросла почти в 2,5 раза, а модели месяц за месяцем бьют по популярности соперников другого японского производителя — Toyota, которых завозят по параллельному импорту. При этом местная линейка Мазды сейчас состоит всего из двух кроссоверов — CX-5 и CX-50. И если первый на нашем рынке хорошо знаком, то второй — новичок. Рассказываем обо всех особенностях паркетника в подробном тесте.