На Авто.ру за 23 миллиона выставили уникальный родстер Wiesmann MF3

На Авто.ру опубликовано объявление о продаже очень редкого гранд-турера Wiesmann MF3 (он же Wiesmann Roadster). Продавец утверждает, что это уникальный экземпляр, так как ни один другой MF3 не имеет точно так же отделанного интерьера. За родстер, собранный в 2007 году и проехавший 28 тысяч километров, просят 23,5 миллиона рублей.
- Выставленный на продажу экземпляр относится к так называемому второму поколению MF3, производство которого началось в 2003 году — через 10 лет после появления оригинальной модели. Всего за 24 года ручной сборки MF3 компания Wiesmann собрала лишь около 900 экземпляров.
- Основным отличием второго поколения модели стал новый силовой агрегат. Родстер оснастили «шестёркой» от BMW M3 объёмом 3,2 литра, настроенной на 343 л.с. и 365 Нм. Автомобиль, выставленный на продажу, оснащён пятиступенчатой механической коробкой, которая считалась базовой для MF3 II трансмиссией. До 100 км/ч гранд-турер теоретически способен разогнаться примерно за 5 секунд.
- Продавец особо отмечает, что является первым и единственным владельцем родстера, а сам автомобиль находится в прекрасном состоянии, сопоставимым с состоянием новой машины.
Ещё один редкий гранд-турер появлялся на Авто.ру в конце прошлого года. Это купе Aston Martin Vantage, оснащённое автоматической коробкой, которая официально в гамму трансмиссий для этой модели не входила. Просили за один из примерно 25 существующих раритетов 33 миллиона рублей.
