На Авто.ру за 23 миллиона выставили уникальный родстер Wiesmann MF3

На Авто.ру опубликовано объявление о продаже очень редкого гранд-турера Wiesmann MF3 (он же Wiesmann Roadster). Продавец утверждает, что это уникальный экземпляр, так как ни один другой MF3 не имеет точно так же отделанного интерьера. За родстер, собранный в 2007 году и проехавший 28 тысяч километров, просят 23,5 миллиона рублей.