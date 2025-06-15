Оценка авто
Wiesmann
Технические характеристики
Все модели
Roadster
Все материалы
Новости
Подборки
Вторичка
На Авто.ру за 23 миллиона выставили уникальный родстер Wiesmann MF3
13:43
Новости
От Ferrari для коллекции до Тойоты для болот: объявления недели на Авто.ру
6
2
15 июня 2025
Подборки
Вторичка
Немецкая фирма Wiesmann показала возможности доработки первого электрического родстера
9 марта 2023
Новости
Фирма Wiesmann выпустит суперкроссовер на батарейках
12 июня 2022
Новости
Представлен первый электрокар от Wiesmann: 680 л.с. и разгон до сотни быстрее 3 секунд
27 апреля 2022
Новости
Марка Wiesmann готовит новый ретроспорткар с электромотором
11 марта 2022
Новости
Журнал Авто.ру
Wiesmann
