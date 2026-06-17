21 июня в Петербурге пройдёт второй этап Yuka Drive Gymkhana серии PRO

В ближайшее воскресенье, 21 июня, пройдёт второй этап Yuka Drive Gymkhana серии PRO — на новой большой конфигурации трассы, подготовленной специально для площадки у «Газпром Арены». Организаторы обещают, что для российской джимханы это станет одним из самых масштабных этапов сезона 2026 года. Вход для зрителей бесплатный по предварительной регистрации на официальном сайте yukafest.ru.
- В этом сезоне в серии впервые был введён командный зачёт — пилоты борются не только за личные баллы, и любая их ошибка неизбежно отразится на положении команды в турнирной таблице. В первом этапе участие приняли более четырёх десятков пилотов: победителем в личном зачёте оказался мастер спорта Алексей Шендюков из Белоруссии, а в командном золото досталось коллективу «Драйв». В специальной номинации за лучшее визуальное оформление автомобиля «Лучшая ливрея этапа» победу одержал Сергей Тихоненко на BMW E46.
- Что касается автомобилей, то, несмотря на единый регламент и использование моношины, на старт выходит техника совершенно разной философии подготовки — от облегчённых проектов мощностью около 500 лошадиных сил до близких к гражданским машин с минимальным количеством доработок.
- Этап на «Газпром Арене» станет не только соревнованием серии PRO, но и большим автомобильным фестивалем для зрителей. Для гостей подготовят интерактивные зоны, тренажёры на реакцию, которыми пользуются автоспортсмены, активности для всей семьи и зону G-Taxi — возможность проехать конфигурацию трассы вместе с пилотом спортивного автомобиля и почувствовать скорость, перегрузки и особенности джимханы с пассажирского сиденья.
Зрительский тайминг:
- 14:00 — открытие
- 14:30 — парад пилотов и автограф-сессия
- 15:30 — TOP-32
- 17:30 — перерыв / G-Taxi
- 18:30 — TOP-16
- 19:30 — перерыв / G-Taxi
- 20:30 — заезды ТОП-8 / ТОП-4/ финал
- 21:40 — церемония награждения
- 21:55 — розыгрыш призов
В последние выходные мая в Уфе прошёл второй этап региональной лиги URAL в рамках Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis Series. Золото вновь досталось Максиму Ахтямову из Челябинска, который выступал за рулём 360-сильной Toyota Corolla. Серебро забрал Владислав Корнеев, а бронзу — Никита Белиоглов.
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