21 июня в Петербурге пройдёт второй этап Yuka Drive Gymkhana серии PRO

В этом сезоне в серии впервые был введён командный зачёт — пилоты борются не только за личные баллы, и любая их ошибка неизбежно отразится на положении команды в турнирной таблице. В первом этапе участие приняли более четырёх десятков пилотов: победителем в личном зачёте

оказался

мастер спорта Алексей Шендюков из Белоруссии, а в командном золото досталось коллективу «Драйв». В специальной номинации за лучшее визуальное оформление автомобиля «Лучшая ливрея этапа» победу одержал Сергей Тихоненко на BMW E46.