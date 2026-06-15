Бывшие напарники Романа Русинова заняли весь подиум «24 часов Ле-Мана»

Победу в составе экипажа Toyota Gazoo Racing одержали Ник де Врис, Камуи Кобаяси и Майк Конвей. Конвей выступал вместе с Русиновым ещё в 2013 году, а де Врис присоединился к его команде в 2021-м.

Серебро досталось BMW M Team WRT с пилотами Робином Фряйнсом, Шелдоном ван дер Линде и Рене Растом (напарник Русинова по сезону 2016 года). Тройку лидеров замкнул ещё один экипаж Toyota Gazoo Racing в составе Себастьена Буэми, Брендона Хартли и Рё Хиракавы, который представлял российскую команду в 2017 году.