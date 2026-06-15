Бывшие напарники Романа Русинова заняли весь подиум «24 часов Ле-Мана»

Прошедший марафон «24 часа Ле-Мана» завершился триумфом пилотов, в разные годы выступавших в составе российской гоночной команды с Романом Русиновым. Весь подиум абсолютного зачёта заняли спортсмены, получившие важный опыт в этом коллективе.
- Победу в составе экипажа Toyota Gazoo Racing одержали Ник де Врис, Камуи Кобаяси и Майк Конвей. Конвей выступал вместе с Русиновым ещё в 2013 году, а де Врис присоединился к его команде в 2021-м.
- Серебро досталось BMW M Team WRT с пилотами Робином Фряйнсом, Шелдоном ван дер Линде и Рене Растом (напарник Русинова по сезону 2016 года). Тройку лидеров замкнул ещё один экипаж Toyota Gazoo Racing в составе Себастьена Буэми, Брендона Хартли и Рё Хиракавы, который представлял российскую команду в 2017 году.
- Русинов отметил, что сотрудничество с его командой на европейской и мировой аренах в своё время помогло этим пилотам зарекомендовать себя в гонках на выносливость. Однако из-за проблем на стороне генерального спонсора программа G-Drive Racing в международном чемпионате FIA WEC и «Европейской серии Ле-Ман» была приостановлена.
В комментарии Журналу Авто.ру Роман Русинов поделился планами по возвращению в легендарный марафон «24 часа Ле-Мана» с суперкаром Rossa LM GT. Эта машина разработана в рамках проекта Rossa Racing, которым в последние годы занимается российский гонщик, и выступает в гонках с 2024 года.
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