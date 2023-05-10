20-летний BMW M5 с мизерным пробегом продают за 300 000 долларов

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На портале Enthusiast Auto Group выставили на продажу BMW M5 в кузове Е39. Уникальность в том, что за свои 20 лет спортседан проехал только 1200 километров. Цена автомобиля составляет 300 тысяч долларов.
В начале года M5 в следующем кузове Е60 продали на аукционе Mecum. Машина находилась в похожем состоянии: с 2006 года она проехала всего 2600 километров.
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