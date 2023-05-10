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Porsche 718 Spyder получил хардкорную версию с 500-сильным мотором

20-летний BMW M5 с мизерным пробегом продают за 300 000 долларов

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Кирилл Малышев

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На портале Enthusiast Auto Group выставили на продажу BMW M5 в кузове Е39. Уникальность в том, что за свои 20 лет спортседан проехал только 1200 километров. Цена автомобиля составляет 300 тысяч долларов. 

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  • «Эмка» находится в полностью стоковом состоянии, словно только вчера выехала от дилера. С момента продажи в 2003 году (последний год выпуска поколения Е39) автомобиль находился в одной семье. Он стоял в коллекции у ценителя из Пуэрто-Рико.
  • Машина всё время хранилась в помещении с климат-контролем. Её алый «металлик» Imola Red гармонирует с красными вставками в салоне. Комплектация самая полная: с большим ЖК-дисплеем медиасистемы, ксеноновыми фарами, парктроником, отделкой кожей и алькантарой.
  • Под капотом установлен 400-сильный мотор V8. Он сопряжён с 6-ступенчатой «механикой», передающей тягу на задние колёса. Перед продажей машине провели полное ТО и заменили штатные шины на новые.

В начале года M5 в следующем кузове Е60 продали на аукционе Mecum. Машина находилась в похожем состоянии: с 2006 года она проехала всего 2600 километров.

Классный же?

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