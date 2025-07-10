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24 рекорда за раз: Rimac Nevera R стал самым динамичным автомобилем в мире
7
1
10 июля 2025
Новости
Видео
Гиперкар Rimac Nevera разогнался до рекордных 275 км/ч, двигаясь задним ходом
8 ноября 2023
Новости
Видео
Болид Формулы-1 выставили в дрэге против быстрейших суперкаров
1
7 августа 2023
Новости
Видео
Дрэг на 3,5 тысячи сил: Bugatti Chiron выставили против Rimac Nevera и Tesla Model S
3 августа 2023
Новости
Видео
Гиперкар Rimac Nevera установил рекорд трассы в Гудвуде
18 июля 2023
Новости
Видео
Суперкар Koenigsegg снова установил рекорд, ранее побитый Rimac
16 июня 2023
Новости
Видео
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