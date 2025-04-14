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Тесты про Voyah
Free
4,6
23 отзыва
152 новых
192 с пробегом
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Кто уедет дальше: супертест 11 подключаемых гибридов на реальный запас хода
67
51
15 января
Тесты
Voyah Free EVR Sport Edition: 4 мнения о крутом гибриде, который стал «российским»
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Финуслуги
12
32
14 апреля 2025
Тесты
Первый тест Voyah Free EVR — 700-сильного гибридного кроссовера
23
21 августа 2023
Тесты
Тест и обзор Voyah Free: каким получился китайский люкс на батарейках
5
29 мая 2023
Тесты
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