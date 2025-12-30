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про Xpeng
8 с пробегом
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Вторичка
Xpeng будет выпускать яхты: проект носит кодовое название «Летучая рыба»
1
10 июня
Новости
«Яндекс Электро» готовится к запуску двух моделей Xpeng
1
1 июня
Новости
Большой кроссовер Xpeng GX серьёзно подешевел в КНР с новыми комплектациями
2
21 мая
Новости
В Китае назвали цену флагманского кроссовера Xpeng
2
16 апреля
Новости
Конкурент Li L9 от Xpeng получил «умную тонировку»
3
6
14 апреля
Новости
Xpeng удешевил электролифтбек P7 на фоне падения продаж
1
19 марта
Новости
Xpeng показал соперника Lixiang L9 в стиле Range Rover
2
5 февраля
Новости
Продажи марки BYD снизились на треть, а Xiaomi — выросли на 70 процентов
2
3 февраля
Новости
Названы лидеры и аутсайдеры рынка КНР по выполнению планов на 2025 год
2
5
3 января
Новости
Гибридный Xpeng G7 станет самым дальнобойным кроссовером в мире
2
30 декабря 2025
Новости
Xpeng P7+ обновится и станет гибридом: первые фото
29 декабря 2025
Новости
Рассекречен большой электроседан Volkswagen ID.Unyx 07
1
1
28 декабря 2025
Новости
1
2
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