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Новости про Xpeng
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Новости
Тесты
Xpeng удешевил электролифтбек P7 на фоне падения продаж
1
19 марта
Новости
Китайская марка Xpeng объявила о выходе на белорусский рынок
24 октября 2025
Новости
Новейший электрокар Xpeng получил двери как у Lamborghini
2
1
28 августа 2025
Новости
24 часа на треке: Xpeng P7 установил новый рекорд выносливости
2
15 августа 2025
Новости
В новом Xpeng P7 можно закидать другие машины свиньями. Но не по-настоящему
4
1
8 августа 2025
Новости
Рассекречен салон большого электролифтбека Xpeng P7 с 87-дюймовым проектором
2
5 августа 2025
Новости
Xpeng рассекретил новое поколение электрокара P7
4
15 мая 2025
Новости
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Новости
Xpeng
P7
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