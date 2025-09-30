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Новости про Tesla Model
S
4,9
18 отзывов
136 с пробегом
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Tesla завершила выпуск Model S и Model X, вместо них будут собирать роботов
3
11 мая
Новости
Tesla будет штрафовать за перепродажу «прощальных» Model S и Model X
1
17 апреля
Новости
Tesla Model S и Model X вышли в очень дорогой прощальной комплектации
5
13 апреля
Новости
Tesla Model S и Model X заметно подорожали перед завершением производства
1
7 апреля
Новости
Tesla прекратила приём заказов на Model S и Model X, но пока только в одной стране
1
25 марта
Новости
Tesla прекратит производство Model S и Model X ради роботов
2
29 января
Новости
Новые батареи для подержанных Tesla оказались дороже самих Tesla
2
26 января
Новости
Суперседан Xiaomi SU7 Ultra выставили в дрэге против мощнейшей Tesla Model S Plaid
2
5
30 сентября 2025
Новости
Видео
Tesla могла урегулировать 242-миллионный судебный иск из-за аварии вчетверо дешевле
1
27 августа 2025
Новости
Tesla свернула продажи Model S и Model X в Европе
2
4 августа 2025
Новости
Трамп решил продать свою Tesla Model S после конфликта с Маском
2
7 июня 2025
Новости
Tesla готовит обновлённые Model S и Model X
1
28 мая 2025
Новости
1
2
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