Оценка авто
Отчёты
Кредиты
Страховки
Отзывы
Каталог
Гараж
Бортжурнал
Лизинг
Легковые
С пробегом
Новые
Новинки автопрома
Дилеры
Видео
Мото
Мотоциклы
Скутеры
Мотовездеходы
Снегоходы
Коммерческие
Лёгкие коммерческие
Грузовики
Седельные тягачи
Автобусы
Прицепы и полуприцепы
Сельскохозяйственная
Строительная и дорожная
Погрузчики
Автокраны
Экскаваторы
Бульдозеры
Коммунальная
Партнёрам
Для Бизнеса
Разместить рекламу
Сотрудничество с Отчётами
Журнал
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Разное
Договор купли-продажи
Помощь
Стань частью команды
О проекте
Аналитика Авто.ру
Авто.ру
Поиск по объявлениям
Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Легковые
Авто на заказ
Коммерческие
Электро
Мото
Отчёты
Кредиты
Оценка авто
Страховки
Гараж
Журнал
Для Бизнеса
Журнал
Марка, модель
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Путешествия
Поиск по журналу
Новости про Tesla
Cybertruck
12 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Обсуждения
Сравнения
Все модели
Cybertruck
Model 3
Model S
Model Y
Model X
Roadster
Все материалы
Новости
Видео
Подборки
Превращение Tesla Cybertruck в экспедиционник оценили в 1,3 миллиона рублей
4
1
25 мая
Новости
Владельца Tesla Cybertruck арестовали за попытку заплыва по озеру
3
20 мая
Новости
Трёхтонный Cybertruck застрял в песке, но его спас минивэн Toyota: видео
8
8
15 мая
Новости
Видео
Tesla отзовёт электропикапы Cybertruck: у них могут отвалиться тормоза
2
29 апреля
Новости
«Руссо-Балтъ» готовит кроссовер в стиле Cybertruck
7
16
25 апреля
Новости
Илон Маск стал основным покупателем пикапов Tesla Cybertruck
2
20 апреля
Новости
Список облагаемых налогом на роскошь автомобилей пополнился 18 моделями
1
29 марта
Новости
Глава Tesla анонсировал загадочную новинку
1
27 марта
Новости
Самый дешёвый Tesla Cybertruck подорожал через 10 дней после старта продаж
2
2 марта
Новости
Аккумулятор в прицепе: Tesla патентует новую технологию для Cybertruck
4
1
25 февраля
Новости
Пикап Tesla Cybertruck получил самую дешёвую версию с полным приводом
20 февраля
Новости
Американец не дождался шестиместного Cybertruck от Tesla и сделал его сам
12 января
Новости
1
2
3
4
5
6
…
14
Журнал Авто.ру
Новости
Tesla
Cybertruck
Подождите
Объявления загружаются