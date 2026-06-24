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Новости про
Jaecoo
4,7
75 отзывов
6 364 новых
434 с пробегом
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Планы марки Jeland: две модельные линейки, кроссовер D-класса и перспективы в такси
3
24 июня
Новости
Теперь J7: представлен второй кроссовер российского бренда Jeland
4
18 июня
Новости
Под маркой Jeland будут продаваться пять кроссоверов, в том числе экс-«Омоды»
3
2
15 июня
Новости
В России стартовали продажи кроссовера Jeland J6
2
11 июня
Новости
Возможно, это Omoda: российская марка Jeland патентует новые названия
1
2
1 июня
Новости
Китайские автобренды активизировались в Канаде после снижения пошлин
3
7 мая
Новости
Jaecoo J7 стал доступнее в России с новыми комплектациями
7 мая
Новости
Названы цены на первый кроссовер российской марки Jeland
4
2
22 апреля
Новости
В России резко выросли продажи автомобилей китайских брендов локальной сборки
1
21 апреля
Новости
Собран первый кроссовер новой российской марки Jeland, но не для продажи
1
16 апреля
Новости
Уточнены сроки начала продаж автомобилей новой российской марки Jeland
1
1
15 апреля
Новости
Рынок Великобритании впервые возглавил китайский кроссовер
4
2
8 апреля
Новости
1
2
3
4
5
6
7
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Jaecoo
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