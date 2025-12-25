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Новости про Jaecoo
J8
4,7
26 отзывов
1 561 новых
152 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
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Про бизнес
Раскрыто оснащение самого крупного кроссовера российской марки Jeland
2
1
24 июня
Новости
Под маркой Jeland будут продаваться пять кроссоверов, в том числе экс-«Омоды»
3
2
15 июня
Новости
Крупный кроссовер Jeland J8 планируется производить в России минимум три года
2
29 апреля
Новости
Губернатору Санкт-Петербурга показали первый кроссовер Jeland
2
4
30 марта
Новости
Рестайлинговый гибрид Chery Tiggo 9 C-DM готов к запуску: первые фото
1
16 марта
Новости
Крупный кроссовер новой марки Jeland получил «прописку» на заводе в Петербурге
3
3 марта
Новости
Бывший завод GM в Санкт-Петербурге приступил к сборке китайских кроссоверов
3
2
3 февраля
Новости
Сборку самого большого кроссовера Jaecoo наладят на бывшем российском заводе GM
2
25 декабря 2025
Новости
Рассекречен обновлённый Chery Tiggo 9
3
2
6 декабря 2025
Новости
Кроссовер Jaecoo J8 подорожал в России на 100–300 тысяч рублей
22 октября 2025
Новости
10 автобрендов в России изменили цены своих моделей в сентябре
10 октября 2025
Новости
Про бизнес
Эксперты Авто.ру назвали 3 самых динамичных больших кроссовера на российском авторынке
2
10 октября 2025
Новости
1
2
Журнал Авто.ру
Новости
Jaecoo
J8
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