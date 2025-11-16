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про GMC
4,8
26 отзывов
13 новых
188 с пробегом
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В Hennessey сделали пикап GMC Sierra 700-сильным
2
31 мая
Новости
Продажи электрокаров концерна GM резко упали
2
1
2 апреля
Новости
Chevrolet Silverado сменит поколение в нынешнем году
1
29 января
Новости
В продаже появился продвинутый автодом GMC из 1970-х с пневмоподвеской
6
2
16 ноября 2025
Новости
Электрический GMC Hummer EV после обновления стал мощнее и динамичнее
1
16 мая 2025
Новости
Внедорожник GMC 1993 года продали дороже Porsche Cayenne Turbo GT
1
27 марта 2025
Новости
Большой внедорожник GMC Yukon стал в полтора раза мощнее в версии от Hennessey
4
2
12 марта 2025
Новости
GM сначала подтвердил заводскую гарантию на доработанный Hummer, а потом отменил её
2
24 февраля 2025
Новости
Почти у 900 тысяч автомобилей Cadillac, Chevrolet и GMC может заклинить двигатель
3
20 января 2025
Новости
В США выставили на аукцион фургон полицейского спецназа
28 октября 2024
Новости
GM отзовёт 450 тысяч новых пикапов и внедорожников Chevrolet, GMC и Cadillac
21 сентября 2024
Новости
С молотка уйдёт редкий кемпер на шасси пикапа GMC 1977 года
30 августа 2024
Новости
1
2
3
4
5
6
7
Журнал Авто.ру
Новости
GMC
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