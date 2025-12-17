Оценка авто
Отчёты
Кредиты
Страховки
Отзывы
Каталог
Гараж
Бортжурнал
Лизинг
Легковые
С пробегом
Новые
Новинки автопрома
Дилеры
Видео
Мото
Мотоциклы
Скутеры
Мотовездеходы
Снегоходы
Коммерческие
Лёгкие коммерческие
Грузовики
Седельные тягачи
Автобусы
Прицепы и полуприцепы
Сельскохозяйственная
Строительная и дорожная
Погрузчики
Автокраны
Экскаваторы
Бульдозеры
Коммунальная
Партнёрам
Для Бизнеса
Разместить рекламу
Сотрудничество с Отчётами
Журнал
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Разное
Договор купли-продажи
Помощь
Стань частью команды
О проекте
Аналитика Авто.ру
Авто.ру
Поиск по объявлениям
Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Легковые
Авто на заказ
Коммерческие
Электро
Мото
Отчёты
Кредиты
Оценка авто
Страховки
Гараж
Журнал
Для Бизнеса
Журнал
Марка, модель
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Путешествия
Поиск по журналу
Новости про Dodge
Charger
4,8
7 отзывов
59 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Упоминания
Обсуждения
Сравнения
Все модели
Challenger
Charger
Viper
Charger Daytona
Durango
Caravan
Dart
WC series
Omni
Colt
Hornet
Journey
Nitro
Stealth
Показать все
Все материалы
Новости
Видео
Подборки
Вторичка
Dodge выпустил мужской парфюм в стиле Charger
1
10 июня
Новости
Новый маслкар Dodge не получит V8
2
1
28 мая
Новости
Dodge Charger получит мощный V8 Hellcat в 2027 году
4
5
4 марта
Новости
Dodge Charger как в «Форсажах» появился на Авто.ру
3
3
26 февраля
Новости
Dodge хочет установить в Charger мощный V8
1
3
21 января
Новости
Dodge, Ford и Hyundai победили в премии «Североамериканский автомобиль года»
1
15 января
Новости
Современный Dodge Challenger стилизовали под старый Charger с 1000-сильным мотором
12
8
17 декабря 2025
Новости
На аукцион выставили внедорожный Dodge Charger из «Форсажей»
1
24 ноября 2025
Новости
Dodge Charger вернули V8, но на нём нельзя ездить по дорогам
2
1
1 ноября 2025
Новости
Mopar и Dodge показали доработанный Charger с карбоновыми кузовными деталями
1
30 октября 2025
Новости
Dodge и Mopar показали загадочный маслкар, который рассекретят 4 ноября
9 октября 2025
Новости
Водителя электрического Dodge Charger оштрафовали в США за слишком громкий выхлоп
3
5
4 сентября 2025
Новости
1
2
3
4
5
Журнал Авто.ру
Новости
Dodge
Charger
Подождите
Объявления загружаются