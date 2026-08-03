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4,2
322 отзыва
712 с пробегом
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Большие и проблемные: топ-6 ненадёжных седанов D-класса за 600 000 рублей
19:08
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