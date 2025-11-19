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Топ-5 новинок полугодия: рейтинг на основе экспертных тестов
1
15
26 июня
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Тесты
Лучшие кроссоверы с полным приводом: топ-5 по итогам экспертных тестов
4
35
29 апреля
Подборки
Тесты
От Искры до «китайского УАЗа»: главные российские премьеры 2025 года
2
2
5 января
Подборки
Новинки осени: какие «китайцы» официально пришли в Россию
6
1
19 ноября 2025
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