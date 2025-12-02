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Подборки про ГАЗ М-20
«Победа»
81 с пробегом
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2308 «Атаман»
22 «Волга»
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От трёхдверного Астона до спортивной Победы: объявления недели на Авто.ру
4
1 марта
Подборки
Вторичка
От редкого Ауруса до «грузовой» Победы: объявления недели на Авто.ру
7
7
11 января
Подборки
Вторичка
В продаже! Советские машины в американском стиле
14
19
2 декабря 2025
Подборки
Вторичка
В продаже! 5 интересных «Побед» к юбилею советской легенды
41
12
17 июня 2025
Подборки
Вторичка
Журнал Авто.ру
Подборки
ГАЗ
М-20 «Победа»
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