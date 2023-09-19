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про Foton
4,8
37 отзывов
138 новых
37 с пробегом
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Топ-5 рамных внедорожников: рейтинг на основе тестов Авто.ру
5
16
2 марта
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Тесты
От Искры до «китайского УАЗа»: главные российские премьеры 2025 года
2
2
5 января
Подборки
Грузовой фронт: что интересного показали на выставке «Комтранс-2023»
1
9 сентября 2023
Подборки
Я ухожу! Машины, которые недавно покинули Россию
1
115
19 сентября 2021
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