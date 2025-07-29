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Belgee
4,8
90 отзывов
4 162 новых
421 с пробегом
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Лучшие компакты для города: топ-5 моделей по итогам экспертных тестов
10
12
26 мая
Подборки
Тесты
Топ-6 машин дешевле 3 миллионов рублей: рейтинг на основе тестов
9
5
3 февраля
Подборки
Тесты
Топ-5 лучших актуальных кроссоверов: рейтинг на основе тестов Авто.ру
16
16
20 января
Подборки
Тесты
От Искры до «китайского УАЗа»: главные российские премьеры 2025 года
2
2
5 января
Подборки
Топ-5 автомобилей дешевле трёх миллионов: рейтинг на основе тестов Авто.ру
6
35
29 июля 2025
Подборки
Тесты
В продаже! Яркие кроссоверы с пробегом по цене Belgee X70
13 августа 2024
Подборки
Журнал Авто.ру
Подборки
Belgee
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