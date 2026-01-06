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История про
Pontiac
4,3
76 отзывов
80 с пробегом
Технические характеристики
Обсуждения
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Главные факты о марке Pontiac, которой могло бы исполниться 100 лет
11
2
6 января
Разбор
История
Журнал Авто.ру
История
Pontiac
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