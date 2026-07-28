Экс-зять разбил машину и отказывается платить за ремонт: что делать? Отвечает юрист

Если добиться возмещения вреда путём переговоров с зятем невозможно, то остаётся судебный способ разрешения ситуации. Вам следует получить в ГАИ документы о ДТП. Поскольку действиями водителя причинён имущественный ущерб, вы как собственник являетесь потерпевшей стороной и на основании ст. 25.2 КоАП РФ вправе знакомиться с материалами дела и снимать с них копии.

Если зять не оформлял ДТП, вам следует обратиться в ГАИ с заявлением о случившемся. Рекомендую также подать заявление в полицию о вашем подозрении на умышленное повреждение имущества.

Как только доказательства роли бывшего зятя в повреждении автомобиля будут собраны, следует провести оценку ущерба и обратиться в суд по месту его жительства.

В соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса РФ, «вред, причинённый личности или имуществу гражданина, а также вред, причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред».

При положительном решении дождитесь его вступления в силу, после чего получите в суде исполнительный лист, который сможете направить в банк, где открыты счета зятя. Но лучше всё же обратиться в федеральную службу судебных приставов — у её сотрудников гораздо больше рычагов к поиску и изъятию средств должника для погашения долга перед вами.