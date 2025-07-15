Знаменитое ателье AC Schnitzer доработает седан и универсал BMW M5

Тюнеры из немецкого ателье AC Schnitzer анонсировали собственную комплексную программу доработки BMW M5 нынешнего поколения. В неё войдут агрессивный бодикит, совершенно новые колёсные диски и модификации шасси. Часть этих доработок уже продемонстрирована, но в ателье заявили, что вскоре дополнят набор модификациями силовой установки, которая позволит повысить её отдачу со штатных 727 до 810 сил.
- В набор деталей для кузова вошли передний сплиттер, массивный диффузор и крупный спойлер, который устанавливается на стыке крыши и заднего стекла. Седан получит ещё и дополнительный элемент на крышке багажника. Кроме того, M5 получит накладки на пороги и расширенные колёсные арки.
- Заполнять их предлагают разноширокими дисками на 21 дюйм с дизайном, который ранее не использовался в проектах ателье. Для желающих сохранить штатные колёса тюнеры подготовили 7-миллиметровые проставки. Дорожный просвет седана и универсала уменьшают на 20 миллиметров за счёт альтернативных пружин. Также разработан кастомный выхлоп с четырьмя 110-миллиметровыми оконечниками из карбона.
- За счёт чего будет увеличена отдача силовой установки BMW M5, которая базируется на 4,4-литровом V8, в ателье не уточняют. Не названы пока и цены на компоненты для тюнинга.
В середине июня собственную программу доработки седана M5 представило не менее известное ателье Mansory. Бодикит в этом случае выглядит более агрессивно и экстравагантно, а силовая установка становится ещё мощнее — её форсируют до 850 л.с.
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