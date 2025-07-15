Знаменитое ателье AC Schnitzer доработает седан и универсал BMW M5

Тюнеры из немецкого ателье AC Schnitzer анонсировали собственную комплексную программу доработки BMW M5 нынешнего поколения. В неё войдут агрессивный бодикит, совершенно новые колёсные диски и модификации шасси. Часть этих доработок уже продемонстрирована, но в ателье заявили, что вскоре дополнят набор модификациями силовой установки, которая позволит повысить её отдачу со штатных 727 до 810 сил.