Знакомьтесь, Leo: летающий суперкар с максимальной скоростью 400 км/ч

Стартап Urban eVTOL представил концепт летающего электрического суперкара Leo. Это футуристичное трёхместное «купе» с вертикальным взлётом и посадкой (СВВП, в английском языке — eVTOL) и выдающимися характеристиками скорости и дальности полёта.
- По задумке создателей, Leo сможет развивать скорость до 400 км/ч. Его батареи ёмкостью 66 кВт⋅ч рассчитаны на 483 километра или один час и 15 минут полёта. В движение машина приводится шестнадцатью 10-киловаттными двигателями для вертикального взлёта и ещё шестью реактивными, обеспечивающими горизонтальную тягу.
- Пилот Leo сидит в подвешенном к потолку кресле над стеклянным полом. Это делает салон машины схожим с кабинами вертолётов. В спинке кресла пилота установлен большой монитор — через него пассажиры могут отслеживать текущее положение и маршрут (при использовании Leo в качестве летающего такси).
- В днище летающего электромобиля планируется установить систему Cat Paws («кошачьи лапки»), представляющую собой надувное шасси для мягкой посадки и удержания Leo на наклонной поверхности.
- Дополнительно к Cat Paws в Leo предусмотрены баллистическая парашютная система и воздушный тормоз на случай экстренной посадки.
- Стоить летающий суперкар будет 290 тысяч долларов, компания планирует выпускать не больше сотни экземпляров в год.
- Стартап Urban eVTOL основали дизайнеры Пит Битар и Карлос Салафф. Битар давно занимается системами вертикального взлёта и электрокарами, а Салафф известен по созданию суперконцепта Mazda Furai с роторным двигателем, работающим на этаноле.
- Битар и Салафф затрудняются ответить, к какому виду техники относится их детище, однако отмечают, что Leo будет лёгок в управлении для непрофессионального пилота.
Ранее корпорация General Motors совместно с Hyundai Motor решила взяться за совместную разработку летающих автомобилей. Для этого американский автогигант планирует открыть кампус в калифорнийской Пасадене. GM вложит в проект 71 миллион долларов. Корейская сторона рассчитывает запустить свой проект в эксплуатацию уже в 2025‑м, американцы говорят о 2030 годе.
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