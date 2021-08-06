Знакомьтесь, Leo: летающий суперкар с максимальной скоростью 400 км/ч

По задумке создателей, Leo сможет развивать скорость до 400 км﻿/﻿ч. Его батареи ёмкостью 66 кВт⋅ч рассчитаны на 483 километра или один час и 15 минут полёта. В движение машина приводится шестнадцатью 10-кило­ваттными двигателями для вертикаль­ного взлёта и ещё шестью реактивными, обеспечи­вающими горизонтальную тягу.

Пилот Leo сидит в подвешенном к потолку кресле над стеклянным полом. Это делает салон машины схожим с кабинами вертолётов. В спинке кресла пилота установлен большой монитор — через него пассажиры могут отслеживать текущее положение и маршрут (при использовании Leo в качестве летающего такси).

В днище летающего электромобиля планируется установить систему Cat Paws («кошачьи лапки»), представ­ляющую собой надувное шасси для мягкой посадки и удержания Leo на наклонной поверхности.

Дополнительно к Cat Paws в Leo предусмотрены баллистиче­ская парашютная система и воздушный тормоз на случай экстренной посадки.

Стоить летающий суперкар будет 290 тысяч долларов, компания планирует выпускать не больше сотни экземпляров в год.

Стартап Urban eVTOL основали дизайнеры Пит Битар и Карлос Салафф. Битар давно занимается системами вертикаль­ного взлёта и электрокарами, а Салафф известен по созданию супер­концепта Mazda Furai с роторным двигателем, работающим на этаноле.

Битар и Салафф затрудняются ответить, к какому виду техники относится их детище, однако отмечают, что Leo будет лёгок в управлении для непрофесси­ональ­ного пилота.

Ранее корпорация General Motors совместно с Hyundai Motor решила взяться за совместную разработку летающих автомобилей. Для этого американский автогигант планирует открыть кампус в калифорнийской Пасадене. GM вложит в проект 71 миллион долларов. Корейская сторона рассчитывает запустить свой проект в эксплуатацию уже в 2025‑м, американцы говорят о 2030 годе.