Зимние штрафы, изменения ОСАГО, нарушение без нарушения, как ставить аварийный знак, дорогие запчасти. Важное за неделю

Изучаем штрафы, которые можно случайно получить зимой, как будет меняться система ОСАГО, можно ли оспорить штраф, если водитель не видел знака, как правильно отмерять расстояния на дороге, что будут выпускать на бывшем заводе Nissan и на сколько подорожали запчасти.
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Большая часть зимних нарушений связана с отсутствием чёткой дорожной разметки и грязью на дорогах. Мы собрали несколько штрафов, которые легко получить зимой из-за собственной невнимательности.
На будущий год планируется повышение лимитов по жизни и здоровью, а также отмена учёта износа запчастей, что приведёт к росту цен на полис. Кроме того, камеры научатся штрафовать за езду без ОСАГО.
Бывает так, что водитель по независящим от него причинам не смог увидеть запрещающий знак. Например, он был закрыт ветками дерева или развёрнут вбок, но в итоге получил штраф за нарушение ПДД. Юрист объясняет, можно ли его отменить.
Знак аварийной остановки должен быть в 15 метрах от машины, попавшей в ДТП. Но можно ли определить расстояние без рулетки — на глаз, или сотрудники ГИБДД выпишут штраф за любую ошибку? Отвечает юрист.
Со второй половины 2023 года на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге АвтоВАЗ начнёт собирать различные модели сегментов C и D, в том числе — седаны и кроссоверы.
С марта нынешнего года цены на запчасти в России выросли на 27,7%, но по некоторым позициям наблюдается рост в 2–3 раза. К такому выводу пришли аналитики Российского союза автостраховщиков.
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