Зимние штрафы, изменения ОСАГО, нарушение без нарушения, как ставить аварийный знак, дорогие запчасти. Важное за неделю

Изучаем штрафы, которые можно случайно получить зимой, как будет меняться система ОСАГО, можно ли оспорить штраф, если водитель не видел знака, как правильно отмерять расстояния на дороге, что будут выпускать на бывшем заводе Nissan и на сколько подорожали запчасти.



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