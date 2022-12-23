Ситуация действительно неоднозначная. Судебная практика по таким делам очень разная, и далеко не всегда исход будет благополучным для автомобилиста. С одной стороны, машина была припаркована с нарушением. С другой, если водитель не мог видеть знак, то как он должен был узнать о том, что парковка запрещена?

Обычно судьи указывают, что если во время парковки по какой-то причине не было видно запрещающего знака, то водитель, разглядев этот знак позже, может переставить автомобиль. Однако остановка в запрещённом месте и последующий выход из машины для того, чтобы проверить знаки, — это уже административное правонарушение, за которое можно получить штраф. Например, от комплекса автоматической фиксации.

Кроме того, судьи, вставая на сторону органов государственной власти, исходят из того, что у водителя есть достаточно способов, чтобы понять статус участка, на котором он собирается оставить машину. Помимо знаков это можно сделать, например, с помощью парковочного приложения или на электронных картах. Поэтому в первой инстанции водителям редко удаётся отстоять свою правоту.

Если идти дальше, то понадобятся веские доказательства — например, записи с регистратора, на которых отчётливо видно, что водитель не мог видеть знак, поэтому был уверен, что припарковался без нарушения ПДД. При наличии таких материалов есть шанс отменить штраф даже в досудебной инстанции. Например, в Москве дело могут закрыть уже в АМПП, рассмотрев видео. Поэтому в случае, описанном в вопросе, шанс оспорить и отменить наказание есть.