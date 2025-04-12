Модели Nokian стабильно занимают первые места в топе зимних нешипованных шин. В России же этот бренд теперь называется Ikon Tyres, но Hakkapeliitta R5 под ним пока не выпускается. Сама модель не раз получала высокие оценки от ведущих автомобильных изданий. К примеру, в тесте «липучек» 2022 года журнал «За рулём» поставил её на первое место.

В Hakkapeliitta R5 увеличили плотность шашек протектора по сравнению с прежней R3. Вместе с этим выросло и количество ламелей — возможно, именно поэтому шина отлично ведёт себя на льду. Другой секрет — фирменные частицы ArcticGrip, которые добавляются в компаунд для улучшения характеристик на скользком покрытии. В противовес этому зимние шины Nokian традиционно не блещут на чистом асфальте.

Плюсы

Отличное поведение на льду и снегу

Хорошая экономичность

Минус