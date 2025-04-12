Про лучшие зимние покрышки с шипами мы уже рассказывали. Но они максимально полезны там, где на дороге много снега или она часто бывает покрыта льдом. В городах улицы регулярно чистят и обрабатывают реагентами, поэтому многие жители мегаполисов предпочитают нешипованные зимние шины. Как правило, они лучше ведут себя на мокром асфальте, несильно шумят, а также имеют стабильные характеристики на всём сроке службы (в отличие от шиповки, которая может терять свои «когти»). Мы изучили тесты ведущих изданий и составили топ-7 зимних фрикционных шин, которые можно рекомендовать в этом сезоне.
Nokian Hakkapeliitta R5
Рисунок: направленный
Доступные типоразмеры: R14–R20
Ориентировочная цена шины 205/55 R16: 11 000 рублей
Яндекс Маркет
Модели Nokian стабильно занимают первые места в топе зимних нешипованных шин. В России же этот бренд теперь называется Ikon Tyres, но Hakkapeliitta R5 под ним пока не выпускается. Сама модель не раз получала высокие оценки от ведущих автомобильных изданий. К примеру, в тесте «липучек» 2022 года журнал «За рулём» поставил её на первое место.
В Hakkapeliitta R5 увеличили плотность шашек протектора по сравнению с прежней R3. Вместе с этим выросло и количество ламелей — возможно, именно поэтому шина отлично ведёт себя на льду. Другой секрет — фирменные частицы ArcticGrip, которые добавляются в компаунд для улучшения характеристик на скользком покрытии. В противовес этому зимние шины Nokian традиционно не блещут на чистом асфальте.
Плюсы
- Отличное поведение на льду и снегу
- Хорошая экономичность
Минус
- Длинный тормозной путь на сухом асфальте
Michelin X-Ice Snow
Рисунок: направленный
Доступные типоразмеры: R14–R21
Ориентировочная цена шины 205/55 R16: 11 400 рублей
Яндекс Маркет
Сама компания Michelin отмечает не только высокие эксплуатационные качества этой модели, но и увеличенный (относительно средних показателей) срок службы. Фирменный компаунд Flex-Ice позволяет X-Ice Snow работать при износе протектора до 4 мм так же эффективно, как и новой шине. Эксперты «За рулём» подтвердили, что при торможении изношенные Michelin X-Ice Snow работают лучше некоторых конкурентов. Правда, при разгоне превосходства уже нет.
Норвежское издание Motor по результатам свежих тестов и вовсе присвоило шине титул лучшей в торможении на льду. Чуть хуже обстоят дела в поворотах: здесь X-Ice Snow уступила другим моделям, что и помешало ей победить. По уровню шума покрышка Michelin также в середнячках.
Шина получила глубокие ламели, которые в том числе помогают бороться с водяной плёнкой на льду. Как и у Hakkapeliitta R5, в X-Ice Snow использованы твёрдые микрочастицы в протекторном слое. Никаких сведений о них нет — только фирменное название смеси Flex-Ice 2.0.
Плюсы
- Короткий тормозной путь на льду
- Увеличенный ресурс
Минусы
- Посредственная поперечная устойчивость на скользких покрытиях
- Высокая цена
Continental VikingContact 7
Рисунок: направленный
Доступные типоразмеры: R14–R20
Ориентировочная цена шины 205/55 R16: 8400 рублей
Яндекс Маркет
Ещё один хороший вариант зимних шин скандинавского типа. В 2020 году сразу три скандинавских издания (шведское Aftonbladet, норвежское Autofil и финское Tekniikan Maalma) устроили тест наиболее популярных моделей, по результатам которого Continental VikingContact 7 занял первое место. Шина отлично проявила себя на снегу и льду, уступая конкурентам лишь в поведении на асфальте. И это не единственный подиум модели за последние годы.
Что интересного в самой шине? Рисунок протектора у неё симметричный, в составе компаунда используется рапсовое масло для увеличения прочности, а также диоксид кремния для лучшей эластичности при сильных морозах. Ламели 3D-Trapez имеют особую форму, которая увеличивает высоту кромок при раскрытии. Многочисленные блоки связаны между собой мостиками, чтобы уменьшить их подвижность при активном маневрировании. Словом, щедрый набор высоких технологий от одного из лидеров рынка.
Плюсы
- Одна из лучших на льду и снегу
- Увеличенный ресурс
Минус
- Не очень уверенное торможение по асфальту
Ikon Nordman RS2
Рисунок: направленный
Доступные типоразмеры: R13–R22
Ориентировочная цена шины 205/55 R16: 7500 рублей
Яндекс Маркет
Шины Nordman чаще всего выступают в роли уверенного середнячка, ведь при их создании используются не самые последние технологии Nokian. Зато и цена покрышек всегда заметно ниже, а характеристики, как правило, сбалансированы. Nordman RS2 как раз пример такой модели. Она далеко не новая, но до сих пор предлагает отличное соотношение цена/качество, а сейчас носит марку Ikon Tyres.
У шины ярко выраженный направленный рисунок протектора. Есть центральное ребро, которое отвечает за устойчивость и стабильность поведения на прямой. Острые грани соседних блоков помогают прорезать рыхлый снежный наст и цепляться за более плотный слой снега. Что важно именно для российской эксплуатации — текстильный корд сделан двойным, поэтому гораздо лучше переживает удары о неровности.
Выводы по Nordman RS2 экспертов из «За рулём» и «Авторевю» в целом похожи. Шину хвалят за хорошую плавность хода и высокую экономичность. Поведение на асфальте, как мокром, так и сухом, не самая сильная сторона модели. Кроме того, испытатели «За рулём» покритиковали её за большой тормозной путь на снегу.
Плюсы
- Хорошее поведение на льду
- Доступная цена
Минус
- Большой тормозной путь на снегу и асфальте
Bridgestone Blizzak Ice
Рисунок: асимметричный
Доступные типоразмеры: R14–R19
Ориентировочная цена шины 205/55 R16: 10 600 рублей
Яндекс Маркет / Ozon
У фрикционной шины Bridgestone спорные характеристики: модель хороша своей предсказуемостью, но при этом демонстрирует не самые лучшие характеристики. К примеру, шведское автомобильное издание Afonbladen в 2023 году сетовало на длинный тормозной путь Blizzak Ice на льду. На снегу в тестах на торможение модель примерно соответствует конкурентам, хотя в поворотах, опять-таки, шина теряет сцепление раньше времени.
Не в восторге остались и испытатели из финского Test World. Они отдали Bridgestone Blizzak Ice лишь девятое место из 13 возможных.
Из преимуществ, отмеченных экспертами, — низкий уровень шума, хороший уровень комфорта, приличное поведение на сухой дороге.
Плюсы
- Предсказуемое поведение на льду и асфальте
- Невысокий уровень шума
Минусы
- Слабо тормозят на льду
- Плохая поперечная устойчивость
- Высокая цена
Hankook Winter i'Cept iZ2 W616
Рисунок: направленный
Доступные типоразмеры: R13–R19
Ориентировочная цена шины 205/55 R16: 6800 рублей
Яндекс Маркет / Ozon
Это шина с рисунком протектора, напоминающим Nordman RS2. И в принципе сопоставимая с российской моделью по характеристикам. В 2020 году журнал «За рулём» отдал ей третье место из 12 возможных. По совокупности характеристик Hankook Winter i'Cept iZ2 W616 обошла не только тот же Nordman RS2, но и конкурентов от Pirelli, Gislaved, а также Toyo. Эксперты отметили отличные качества шины в традиционных зимних дисциплинах: на льду и снегу. А вот на асфальте корейское колесо ведёт себя лишь удовлетворительно.
В тестах Autofil замечания к поведению на снегу всё-таки нашлись, но в целом шиной остались довольны и поставили её на 5-е место из 10 возможных.
Производитель отмечает несколько особых решений в конструкции протектора: например, увеличенную длину кромок канавок, 3D-ламели в разных направлениях, а также ступенчатый рельеф продольных канавок для лучшего самоочищения.
Плюсы
- Хороши на льду и снегу
- Доступная цена
Минус
- Посредственные качества на асфальте
Cordiant Winter Drive 2
Рисунок: направленный
Доступные типоразмеры: R13–R17
Ориентировочная цена шины 205/55 R16: 6800 рублей
Яндекс Маркет / Ozon
Cordiant Winter Drive 2 год от года стабильно держит средние позиции в тестах зимних нешипованных шин. А учитывая невысокую стоимость, модель может быть очень интересной для спокойных водителей.
Протектор Winter Drive 2 двухслойный: сами шашки выполнены из мягкой резины для сохранения эластичности, а основание — из более твёрдой для придания жёсткости всей конструкции. Прямые канавки от центрального ребра к боковинам умеют самоочищаться от снега.
В тесте «За рулём» Winter Drive 2 в очередной раз оказался в середине итогового протокола. Журналисты отметили короткий тормозной путь на льду, а также хорошую устойчивость на снегу. Из замечаний — посредственное торможение на асфальте и слабое поперечное сцепление на ледяной дороге.
Плюсы
- Хорошее соотношение цены и качества
- Тормозные свойства на льду
- Доступная цена
Минусы
- Плохое торможение на асфальте
- Нет больших размерностей
Сводная таблица характеристик шин
Типоразмеры
Рисунок
Цена (205/55 R16)
Nokian Hakkapeliitta R5
R14–R20
Направленный
9600 рублей
Michelin X-Ice Snow
R14–R21
Направленный
11 400 рублей
Continental ContiVikingContact 7
R14–R20
Направленный
8400 рублей
Ikon Nordman RS2
R13–R22
Направленный
7500 рублей
Bridgestone Blizzak Ice
R14–R19
Ассиметричный
10 600 рублей
Hankook Winter i'Cept iZ2 W616
R13–R19
Направленный
6800 рублей
Cordiant Winter Drive 2
R14–R17
Направленный
6000 рублей
А что с китайскими шинами, которые в последнее время наводнили наш рынок? К сожалению, по характеристикам они пока не дотягивают до лидеров, а порой уступают и середнячкам вроде Cordiant Winter Drive 2. Подробнее про эффективность китайских шин и результаты тестов можно прочитать в отдельном обзоре Журнала Авто.ру.