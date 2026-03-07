Едва ли многим первой в голову приходит Пенза при выборе направления для зимнего отдыха. А зря! Ведь Пенза — это литературный и музейный город, который умеет удивлять. Здесь всегда можно найти чем заняться, даже в плохую погоду.
В Пензе много уникальных мест, которым практически нет аналогов в мире. А саму Пензенскую область называют литературной империей из-за огромного числа локаций, связанных с известными писателями и поэтами. Наконец, автомобилистам доступны два оптимальных маршрута на выбор, и мы их подробно описали.
Едем в Пензу из Москвы
Из Москвы до Пензы ведут два практически равноценных маршрута. Первый вариант — проехать по бесплатной трассе М-5 «Урал» около 640 километров. Тогда поездка займёт 9,5 часа. По пути можно заехать в Коломну и Рязань, чтобы посмотреть на эти города, поесть и отдохнуть.
Но на М-5 водители жалуются на качество дорожного полотна — по их словам, в Рязанской области придётся «потрястись» особенно сильно. Однако при заезде в Пензенскую область качество дороги сразу заметно улучшается. Также стоит помнить, что у М-5 много двухполосных участков и мало мест для обгона, что при наличии пробок значительно увеличивает время в пути.
Второй вариант — поехать по платной трассе М-12 «Восток» и Р-158. В этом случае по пути встретятся Владимир, Муром, Арзамас и Саранск. В общей сложности преодолеть придётся 770 километров, однако по времени дорога займёт не более 9 часов, а может, и меньше. Сама поездка будет более комфортабельной за счёт хорошего качества дороги. Рассчитать стоимость проезда по «платнику» можно на официальном сайте «Автодора». В районе Арзамаса туристам нужно съехать на трассу Р-158, а рядом с самой Пензой — уже на М-5.
Что посмотреть и куда сходить в Пензе
Зима в Пензе часто встречает гостей ветрами и морозами (до -36°С), поэтому гиды советуют сделать акцент на культурном времяпрепровождении в помещениях. Одних только музеев в городе десятки, поэтому для вдумчивого отдыха и погружения в атмосферу понадобится хотя бы пара дней, а лучше 5–7. Если такой возможности нет, то надо приготовиться к тому, что отпуск будет интенсивным.
«Начните знакомство с городом с галереи им. К. А. Савицкого. Там представлены работы западноевропейских художников XVII века, полотна авангардиста А. Лентулова и передвижников. Среди самых известных картин — “Княжна Тараканова” и “Девочки-сёстры”».
Но более примечательно то, что у галереи есть филиал, который местные жители называют самым уникальным местом в Пензе. Речь идёт о Музее одной картины. Утверждается, что у него нет аналогов во всём мире!
«В Музее одной картины нет привычной постоянной экспозиции. Вместо этого — только один шедевр известного автора. Картина меняется раз в год, и про каждую снимается документально-художественный фильм. Его показывают зрителям, после чего в музее поднимают занавес и демонстрируют ту самую работу, о которой шла речь».
В этот зимний сезон гостей знакомят с картиной авангардиста Марка Шагала — «Художник и его невеста».
В 2024 году в Пензе отметили 150 лет со дня рождения актёра и режиссёра Всеволода Мейерхольда. В городе сохранился дом мастера, где сейчас располагается музей. С начала 2000-х здесь же играет свои спектакли Театр Доктора Дапертутто — неосуществлённый проект при жизни Мейерхольда, где мужские и женские роли исполняют только мужчины в жанре комедии дель арте. Гиды советуют позаботиться о билетах заранее: зал совсем небольшой (около 60 мест).
Затем можно припарковаться возле главного местного храма — Спасского кафедрального собора, где хранится главная городская реликвия — икона Божией Матери из личных покоев царя Алексея Михайловича.
«Если погода будет мягкой, то прогуляйтесь по улице Московской — пешеходной зоне в более чем 2 километра — и познакомьтесь с её “жителями”: поэтом Денисом Давыдовым и Пензяком Толстопятым, а ещё найдите кота Митьку, шкатулку с народной мудростью и великана».
«Ещё стоит посетить сквер с памятником “Часы с кукушкой” — дань памяти часовщикам из города Сердобска Пензенской области. Ещё в 1950-х они наладили массовое производство таких часов и оказались первыми в России. Кукушка кукует каждый час».
Подышать зимним свежим воздухом гиды советуют на Олимпийской аллее. Здесь можно прогуляться по ухоженной парковой зоне или взять напрокат лыжи. Главное — одевайтесь теплее.
Но если культурного отдыха всё ещё не хватает, сходите в Пензенский драмтеатр или в Музей плюшевых мишек.
«Недавно в Пензе открылось необычное пространство — музейная гостиная “Я же Мишка”. Там представлено множество образцов плюшевых мишек и других игрушек советского периода. Очень уютное место, где всегда примут с душой, проведут экскурсию и даже напоят чаем с тем самым бабушкиным вареньем».
Если путешествие в Пензу планируется с детьми, то в городе есть свой красивый зоопарк, океанариум и уникальный деревянный планетарий. Берите билеты заранее, зимой все эти места пользуются спросом.
Где остановиться в Пензе
Если решите разместиться в центре города, то достопримечательности, рестораны, сувенирные лавки окажутся в шаговой доступности. Однако добираться до центра из других микрорайонов на автомобиле — не проблема. Заранее подыскать отель можно на Яндекс Путешествиях.
Популярно: Heliopark Residence
Один из самых известных отелей в Пензе. Гостиница находится в центре, имеет четыре звезды и роскошный экстерьер. Внутри работает ресторан «Давыдов». Также есть спа.
Адрес: Пенза, улица Максима Горького, 22А
Цена за ночь: двухместный номер «стандарт» от 5900 рублей
Парковка: бесплатная
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Элегантно: «Галерея»
Трёхзвёздочная гостиница с красивыми номерами в центре города. Гости хвалят интересный интерьер отеля, который напоминает галерею.
Адрес: Пенза, улица Куйбышева, 4Б
Цена за ночь: двухместный номер «стандарт» от 3500 рублей
Парковка: бесплатная
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Оптимально: «Азимут»
Четырёхзвёздочный отель в 8 километрах от центра Пензы. Предлагает комфортабельные номера со всем необходимым. В отеле работают ресторан, бар и массажный кабинет.
Адрес: Пенза, проспект Строителей, 39В
Цена за ночь: двухместный номер «стандарт» от 4000 рублей
Парковка: бесплатная
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Где вкусно поесть в Пензе
Многие туристы не в курсе, что Пенза может похвастаться не только интересными локациями, но и своими гастрономическими фишками. Держите чек-лист от наших гидов с блюдами и напитками, которые обязательно стоит попробовать.
Гастрономический чек-лист
- Кленовый сироп пензенского производства («Пензенские Кленоварни» — один из самых популярных и крупных производителей продукта в стране).
- Бековские яблочки (из них также делают вкусный мармелад).
- Суп из бессоновского лука (традиционный пензенский суп с нежным луком, который обычно подают с козьим сыром).
- Каменская картошка (речь идёт о сорте картофеля, которому даже посвящён тематический фестиваль в Пензенской области).
- Вода «Кувака».
- Разнообразные местные сладости.
«Попробовать блюда на основе продукции пензенского производства можно в кафе-студии “Трюфель”. А вот местные кулинарные шедевры с мордовским акцентом подают в ресторане “Шахерезада Степановна”. Гости города дают высокую гастрономическую оценку ресторанам “Купеческий” и “Мускат” — они расположены в центральной части города».
За вкусным кофе и десертами лучше идти в «Шишки&Орешки» или приветливую кофейню «Фьорд». Все они расположены в зоне классических туристических маршрутов — найдёте без труда.
«Диковинные вещицы, авторские рецепты чая и кофе вас ждут в “Дебрях”, а любителям магии и предсказаний посоветую заглянуть в “СТАРОбытный лис”. Только не забудьте предварительно уточнить часы работы тарологов. А вот в вечернее время загляните в паб с живой музыкой Harat’s pub или попробуйте пару-тройку необычных настоек в Corner 74».
Что посмотреть в окрестностях Пензы
В 100 километрах от Пензы, если ехать по Р-208, находится село Лермонтово, где можно посмотреть на Тарханы — усадьбу бабушки М.Ю. Лермонтова, Елизаветы Арсеньевой. Там поэт провёл своё детство. И хотя Лермонтов встретил свою гибель на дуэли в Пятигорске, его прах находится в семейном склепе в Тарханах. На территории музея расположены барский дом, церковь Марии Египетской, людская изба, дом ключника, а также сам склеп, сторожка и церковь Михаила Архангела.
«По пути в Тарханы советую заехать на родину живой воды "Кувака": попробовать воду, которая исстари считалась целебной, и посетить местный музей».
Также рядом с Пензой можно посмотреть на необычный Пещерный монастырь, который находится прямо в горе Плодской. Внутри обители устроены трёхуровневые подземные ходы, по которым придётся пробираться со свечой или фонарём. Свои кельи монахи вырыли в XIX веке, на каменных стенах они рисовали кресты и писали цитаты из Священного Писания. На территории обители есть источник и купальни.
Ещё одно интересное место в области — музей А. Н. Радищева, который находится восточнее Пензы, недалеко от Кузнецка.
«В Кузнецком районе работает музей-усадьба А.Н. Радищева, где сохранился храм, построенный ещё прадедом писателя 300 лет назад с пятиярусным иконостасом в стиле итальянского барокко и необычной фресковой живописью. Интересная история-легенда: якобы прадед писателя спас некоего итальянца от каторги. А тот в благодарность построил для него храм».
Также в Пензенской области найдётся чем заняться и любителям активного зимнего отдыха.
«Любителям активностей рекомендую загородный клуб "Волков" с тремя освещёнными трассами для катания на лыжах и сноуборде. Здесь же можно прокатиться на тюбинге. На территории есть гостевые домики, кафе, ресторан, прокат зимнего инвентаря».
«В 20 километрах от Пензы, в посёлке Леонидовка оборудована трасса для катания на собачьих упряжках в питомнике “Светозар”. Здесь живёт 15 собак северных ездовых пород (аляскинский маламут, северные хаски, московские сторожевые). Сезон катания начинается ежегодно с декабря и продолжается по март. Кроме того, здесь можно узнать про особенности ездовых пород собак и послушать интересные истории об их разведении».
Путешествие в Пензу может быть интригующим и захватывающим — но для этого нужно дать себе время, чтобы успеть погулять по городу и захватить интересные локации (а их здесь великое множество). Поэтому рекомендуем остаться хотя бы на пару дней. И самое главное помнить: в Пензе и её окрестностях можно найти разнообразный отдых на любой вкус, который оставит самые лучшие впечатления.
Все точки на карте
Чтобы вам было удобно передвигаться по Пензе и её окрестностям, добавили все локации из текста на одну карту.