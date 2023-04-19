Журнал Авто.ру в приложении Tank: о чём мы рассказали

Марка Tank не только выводит на российский рынок внедорожники, но и создаёт для их владельцев собственную цифровую экосистему. Её центральным элементом стало приложение для гаджетов, формирующее из обладателей автомобилей своего рода соцсеть. Среди прочего в приложении публикуются полезные статьи на различные темы: в формировании виртуальной библиотеки поучаствовал и Журнал Авто.ру. Интересны они будут не только владельцам внедорожников. И вот о чём мы писали:
- 1. Мини-гид о том, что нужно не забыть положить в перчаточный ящик перед долгой поездкой.
- 2. Как подготовить автомобиль к отпуску на колёсах.
- 3. Что нужно взять с собой, чтобы домашний питомец не скучал в автомобиле.
- 4. Список основных отличий настоящего внедорожника от рядовых машин.
- 5. Путешествие в горы требует тщательной подготовки: о чём нужно позаботиться.
- 6. Как грамотно перевести автомобиль из зимы в лето: подготовка к смене сезонов.
- 7. Что такое марка Tank и из чего состоит модельный ряд бренда.
- 8. Как подобрать масло для дифференциала и редуктора.
- 9. Система курсовой устойчивости: чем она помогает водителю.
- 10. Учимся наиболее эффективно использовать блокировки дифференциалов.
- 11. Краткий курс по оценке состояния протектора шин.
- 12. Путешествие на Алтай: как доехать и что посмотреть.
Марка Tank, входящая в состав концерна Great Wall, дебютировала на российском рынке в конце прошлого года. Локальный модельный ряд Tank состоит на данный момент из двух полноценных внедорожников с индексами 300 и 500, которые продаются по цене от 3 699 000 и 5 099 000 рублей соответственно. Автомобили комплектуются разными моторами, но располагают полным приводом, понижающей передачей и блокировками дифференциалов.
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