Журнал Авто.ру в приложении Tank: о чём мы рассказали

Марка Tank не только выводит на российский рынок внедорожники, но и создаёт для их владельцев собственную цифровую экосистему. Её центральным элементом стало приложение для гаджетов, формирующее из обладателей автомобилей своего рода соцсеть. Среди прочего в приложении публикуются полезные статьи на различные темы: в формировании виртуальной библиотеки поучаствовал и Журнал Авто.ру. Интересны они будут не только владельцам внедорожников. И вот о чём мы писали: