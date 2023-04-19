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Журнал Авто.ру в приложении Tank: о чём мы рассказали

Собрали в один список все полезные статьи, которые можно найти в официальном российском приложении Tank: пригодится не только владельцам внедорожников
Новости

Марка Tank не только выводит на российский рынок внедорожники, но и создаёт для их владельцев собственную цифровую экосистему. Её центральным элементом стало приложение для гаджетов, формирующее из обладателей автомобилей своего рода соцсеть. Среди прочего в приложении публикуются полезные статьи на различные темы: в формировании виртуальной библиотеки поучаствовал и Журнал Авто.ру. Интересны они будут не только владельцам внедорожников. И вот о чём мы писали:

Читайте нас в Дзене!
  • 1.       Мини-гид о том, что нужно не забыть положить в перчаточный ящик перед долгой поездкой.
  • 2.       Как подготовить автомобиль к отпуску на колёсах.
  • 3.       Что нужно взять с собой, чтобы домашний питомец не скучал в автомобиле.
  • 4.       Список основных отличий настоящего внедорожника от рядовых машин.
  • 5.       Путешествие в горы требует тщательной подготовки: о чём нужно позаботиться.
  • 6.       Как грамотно перевести автомобиль из зимы в лето: подготовка к смене сезонов.
  • 7.       Что такое марка Tank и из чего состоит модельный ряд бренда.
  • 8.       Как подобрать масло для дифференциала и редуктора.
  • 9.       Система курсовой устойчивости: чем она помогает водителю.
  • 10.   Учимся наиболее эффективно использовать блокировки дифференциалов.
  • 12.   Путешествие на Алтай: как доехать и что посмотреть.


Марка Tank, входящая в состав концерна Great Wall, дебютировала на российском рынке в конце прошлого года. Локальный модельный ряд Tank состоит на данный момент из двух полноценных внедорожников с индексами 300 и 500, которые продаются по цене от 3 699 000 и 5 099 000 рублей соответственно. Автомобили комплектуются разными моторами, но располагают полным приводом, понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

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#Технологии#Внедорожники#Сделано в Китае#Tank
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