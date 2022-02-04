Живчик. Все плюсы и минусы Suzuki Vitara: подробный тест

В это сложно поверить, но возрождённая Vitara с нами уже почти восемь лет. Кроссовер от Suzuki пришёл на российский рынок ещё во времена активно продающегося Skoda Yeti, а завершает свой производственный цикл, когда в сегменте компакт-кроссоверов стало слишком шумно от десятков «корейцев», «китайцев» и «европейцев». Впрочем, об уходе речь пока не идёт — нас уже готовят к появлению модели нового поколения, а прежняя Vitara по-прежнему продаётся. Тем более, что не так давно она пережила рестайлинг и сейчас выглядит неплохо: симпатично, стильно, а за счёт сочной палитры цветов — ещё и ярко.
- Управляемость
- Скромный расход топлива
- Удобство посадки
- Невыразительный интерьер
- Скромный дорожный просвет
- Высокая цена
И всё же перед нами немолодой автомобиль, против которого играют и соперники, и время. Остался ли у Витары запал, востребованы ли сегодня фирменные фишки и есть ли они вообще? Разбираемся на примере кроссовера в версии GLX — со 140-сильным турбомотором и полным приводом. В официальном прайс-листе такая комплектация оценивается в 2,23 миллиона рублей.
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Интерьер
Можно ли красиво презентовать обычную пластмассу? Оказывается, да — Suzuki подаёт грубые панели интерьера как стильные детали, пусть и неидеально. И пускай жёсткого пластика в отделке Витары всё ещё много, но он хорошо подогнан и не скрипит.
Сидеть в кроссовере удобно — спасибо грамотной эргономике и креслам с хорошим профилем и длинной продольной регулировкой. Обзорность (во многом за счёт высокой посадки) и логика органов управления тоже не вызывают вопросов, как и функционал штатного медиакомплекса с семидюймовым экраном. Немолодое устройство знакомо с Apple CarPlay и Android Auto и работает довольно шустро: ковыряться в простом, но понятном меню можно без зависаний и пауз.
И всё же «цепляющим» интерьер Витары не назовёшь даже глядя в глаза его создателям. Салончик комфортный и просторный (особенно радует расстояние от водительской макушки до потолка), но удобство, продуманная эргономика и молчаливый пластик — далеко не все компоненты для создания приятного внутреннего мира. Тем более, что у Витары полно соперников, чьё пространство обставлено не хуже.
Практичность
На заднем ряду Vitara просторно, а ногам пассажиров не мешают ни передние кресла, ни расстояние до их мягких спинок. Наклон нерегулируемого дивана можно назвать оптимальным, подголовники регулируются в больших пределах, а потолок находится на почтенном расстоянии от головы. Но дополнительных удобств тут нет: сзади ни в одной из версий не будет ни центрального подлокотника, ни климатических регулировок, ни подогрева дивана, ни даже USB-разъёмов. Зато в дверных панелях нашлись удобные круглые подбутыльники: мять пластиковую тару, чтобы вонзить её в узкую щель кармана, не нужно.
Багажник Витары тоже нельзя назвать выдающимся: 375 литров. Меньше, чем у Mitsubishi ASX, Peugeot 2008, Hyundai Creta, VW Taos и... Разве что Toyota C-HR с её 297 литрами скромнее. Большой туристический чемодан влезает под полку Suzuki в компании сумки поменьше — но больше места не остаётся. Увеличить трюм можно несколькими способами: сложив спинки дивана по частям или полностью, или переставив пол в нижнее положение. Помимо этого, Suzuki предлагает пару ёмкостей для небольших вещей (например, баклажек с «омывайкой»), крючок для пакетов, проушины для крепления сетки, плафон и 12-вольтовую розетку по правому борту.
Дорожный просвет японского кроссовера невелик: 18,5 сантиметра. И вне асфальта стоит помнить не только о брюхе, но и о пластиковой губе переднего бампера: она выдаётся вперёд. Задний же бампер висит выше, но, паркуясь задом к бордюру, можно повредить глушитель: саму «банку» и её загнутый оконечник.
Техника и надёжность
В отличие от своего рамного предка, Vitara в нынешней ипостаси — компактный кроссовер с несущим кузовом, который более чем на треть состоит из высокопрочных сталей. Как итог — «скелет» не только крепкий, но и лёгкий: снаряжённая масса составляет минимум 1075 кг.
На выбор предложены моноприводные версии с передними ведущими колёсами или полноприводные модификации с многодисковой муфтой. Коробки передач — пятиступенчатая «механика» и шестидиапазонный «автомат» Aisin с гидротрансформатором. Моторы четырёхцилиндровые — либо атмосферный 1.6 на 117 л.с. (151 Нм), либо наддувный Boosterjet объёмом 1,4 литра с отдачей в 140 л.с. и 220 Нм. Турбированный агрегат доступен только с «автоматом».
Подвеска Витары почти идентична Suzuki SX4: на обеих моделях использована простая и надёжная схема с передним Макферсоном и задней полузависимой балкой. Даже на полноприводных Витарах искать «многорычажку» не стоит — её там нет. Зато простое шасси не досаждает ни врождёнными болячками, ни проблемами, ни дефицитом азарта на дороге — но об этом чуть позже.
Силовые агрегаты и трансмиссия не будут огорчать при аккуратной эксплуатации. Опасаться турбомотора, предпочитая ему проверенный и почти вечный «атмосферник» М16А, не обязательно: и тот, и другой надёжны и некапризны. Что до коробок, то на «механике» чаще всего приходится иметь дело со сцеплением (то есть с его банальной заменой на 120–140 тыс. км), а на «автомате» — с контактами проводки и износом уплотнителей. Всё это легко предупреждается плановыми визитами в сервис и аккуратной эксплуатацией.
Езда
Много ли драйверского сока можно выжать из 1,4-литрового мотора и простенького шасси с полузависимой балкой? Да — и в случае с турбо-Витарой водителя обещают бодрить и первый, и вторая. Наддувная «четвёрка» с непосредственным впрыском удивляет классным откликом и приятным голосом на разгоне, а настроенная подвеска подкупает цепкостью в поворотах и совсем не страшными кренами. Кроме того, Vitara очень лёгкая: даже с полным приводом кроссовер весит меньше базового VW Taos, и это явно пошло на пользу динамике.
С места Suzuki снимается легко и азартно (несмотря на скучноватые цифры паспортного разгона) — так, что даже приставленный к турбомотору «автомат», который частенько медлит с переключениями, общей приятной картины не портит. А в режиме Sport и он работает более адекватно, стараясь придерживать пониженные передачи. Руль на Витаре — почти образцовый для сегмента: лёгкий, точный и отзывчивый.
В поворотах «легковой» кроссовер держится цепко, а если явно превысить скорость, Vitara покажет небольшой снос, который быстро погасит система стабилизации. Хотя в остальном электроника старается не мешать управлению и лишь тактично страхует водителя. Впрочем, иногда проще сбросить газ — и Suzuki послушно встанет на траекторию без помощи электроники. Управляемость без изысков, но честность, отзывчивость и прозрачность машины искренне подкупают.
Заметным минусом общей живости может стать разве что нервозность кроссовера в колее: на промятом фурами асфальте машине некомфортно. А за пределами нормального асфальта короткоходная подвеска потряхивает и жёстко транслирует неровности. Зато с энергоёмкостью полный порядок — если перетерпеть тряску, то по ухабам можно нестись очень быстро.
Полный привод логично работает на проблемных участках, особенно если заранее заблокировать межосевую муфту. И электронная имитация блокировок у Витары вполне убедительная. Вот только направлять кроссовер на совсем уж серьёзное бездорожье не надо — скромный клиренс и малые ходы подвески обязывают осторожничать.
Оснащение
В России Vitara доступна в трёх вариантах оснащения, с двумя моторами, двумя коробками передач и двумя типами привода — всего восемь фиксированных комплектаций, стоимость которых начинается с 1,67 миллиона рублей. Базовая версия GL не предложит ни полного привода, ни турбомотора, однако за дополнительные 100 тысяч можно взять кроссовер с «автоматом» вместо «механики». Интерьер начальной Витары будет максимально простецким: тканевый салон, запуск мотора ключом, 3,5-дюймовый монохромный экранчик борткомпьютера и минимум динамиков. Кроме того, придётся мириться со штампованными колёсами на 16 дюймов, чёрными дверными ручками, чёрной решёткой радиатора, простыми фарами-галогенками и зеркалами без встроенных поворотников. При этом в «базе» имеются восемь подушек безопасности, иммобилайзер, ассистент старта на подъёме (для версии с «автоматом»), кресла с регулировкой по высоте, настраиваемая по вылету рулевая колонка, кондиционер и простенькая аудиосистема с Bluetooth.
Средняя комплектация GL+ предложит больше украшательств: здесь доступны и легкосплавные колёса, и хромированный декор, и тонировка стёкол, и диодные ходовые огни, и даже противотуманные фары. Фарша чуть больше и внутри: круиз-контроль, климатическая установка, кожаная отделка руля, весёленькая контрастная отделка и подсветка ниш, задние электростеклоподъёмники вместо «вёсел», багажный фальшпол. В приборном щитке появляется цветной экранчик на 4,2 дюйма, но при этом датчиков дождя и света, а также кнопки запуска такая комплектация всё ещё не содержит. Однако именно эта версия откроет доступ к полному приводу — доплата за пару ведущих колёс и муфту составит 100 тысяч рублей.
Наконец, топ-наполнение GLX для Витар — это LED-оптика, складывающиеся зеркала со встроенными поворотниками, рейлинги на крыше, 17-дюймовое «литьё», отделка салона кожей и замшей, датчики дождя, света и парковки, дополнительные динамики, кнопочный запуск мотора и цветной медиакомплекс с задней камерой и навигацией. Упакованная таким образом Vitara с атмосферным двигателем стоит 2 149 000 рублей, а с турбомотором и двумя ведущими — 2 129 000 рублей. Добавим сюда полный привод — и получим те самые 2 229 000 рублей, в которые оценён тестовый кроссовер.
За что ещё можно доплатить? Например, за яркий цвет. Сочный кузовной «металлик» оценивается в дополнительные 29 990 рублей, а окраска в два тона, как на тестовом автомобиле, обойдётся в 36 990 рублей. На выбор доступны красный с чёрным, золотистый с белым, белый с голубым и ещё пять других контрастных вариантов.
Конкуренты
Вывод
Suzuki Vitara — предельно честный и очень приятный на ходу кроссовер, полюбить который мешает цена. В день своего дебюта рестайлинговый автомобиль уже стоил дороже Креты, Каптюра и Kia Soul, а сегодня даже средняя его комплектация приблизилась к рубежу в два миллиона рублей. И это при сравнительно скудном оснащении и обилии доступных конкурентов и с Востока, и с Запада.
Понятно, что такой ценник объясняется отсутствием локальной сборки (Витары приходят к нам из Венгрии), но занести это обстоятельство в единственный главный минус не получится, каким бы классным и живым ни казался сам кроссовер. Suzuki не хватает салонной теплоты (в том числе — банальных подогревов), и свежести, в то время как соперники по классу готовы предлагать эти вещи уже в минимальных комплектациях. Однако интересную управляемость, скромный аппетит и высокую надёжность японского автомобиля мы с удовольствием выделим. Как и цвет — но он выделяется сам по себе.
Какая из этих моделей кажется вам интереснее?
Комплектация1.4 AT (140 л.с.) 4WD
Двигатель1.4 / 140 л.с / бензин
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива6.2
Разгон до 100 км/ч10.2