Живчик. Все плюсы и минусы Suzuki Vitara: подробный тест

Интерьер

Можно ли красиво презентовать обычную пластмассу? Оказывается, да — Suzuki подаёт грубые панели интерьера как стильные детали, пусть и неидеально. И пускай жёсткого пластика в отделке Витары всё ещё много, но он хорошо подогнан и не скрипит.

Сидеть в кроссовере удобно — спасибо грамотной эргономике и креслам с хорошим профилем и длинной продольной регулировкой. Обзорность (во многом за счёт высокой посадки) и логика органов управления тоже не вызывают вопросов, как и функционал штатного медиакомплекса с семидюймовым экраном. Немолодое устройство знакомо с Apple CarPlay и Android Auto и работает довольно шустро: ковыряться в простом, но понятном меню можно без зависаний и пауз.

И всё же «цепляющим» интерьер Витары не назовёшь даже глядя в глаза его создателям. Салончик комфортный и просторный (особенно радует расстояние от водительской макушки до потолка), но удобство, продуманная эргономика и молчаливый пластик — далеко не все компоненты для создания приятного внутреннего мира. Тем более, что у Витары полно соперников, чьё пространство обставлено не хуже.