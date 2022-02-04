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Живчик. Все плюсы и минусы Suzuki Vitara: подробный тест

Остался ли запал в ярком «японце»? Наберётся ли у него плюсов в 2022 году? Разберёмся!
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В это сложно поверить, но возрождённая Vitara с нами уже почти восемь лет. Кроссовер от Suzuki пришёл на российский рынок ещё во времена активно продающегося Skoda Yeti, а завершает свой производственный цикл, когда в сегменте компакт-кроссоверов стало слишком шумно от десятков «корейцев», «китайцев» и «европейцев». Впрочем, об уходе речь пока не идёт — нас уже готовят к появлению модели нового поколения, а прежняя Vitara по-прежнему продаётся. Тем более, что не так давно она пережила рестайлинг и сейчас выглядит неплохо: симпатично, стильно, а за счёт сочной палитры цветов — ещё и ярко.

Suzuki Vitara
1 669 000 — 2 229 000 ₽
Выбор редакции: Комплектация Family GLX 1.4 AT за 2 129 000 ₽
Оценка: 3,9 из 5
Плюсы
  • Управляемость
  • Скромный расход топлива
  • Удобство посадки
Минусы
  • Невыразительный интерьер
  • Скромный дорожный просвет
  • Высокая цена
Стоимость владения* в год при пробеге 17 500 км:
ОСАГО
11 390 ₽
КАСКО
86 300 ₽
ТО за год
11 480 ₽
Транспортный налог
4900 ₽
Топливо
72 550 ₽
Итого
186 620 ₽

* Стоимость полисов и налог рассчитаны для водителя старше 22 лет и со стажем более 4 лет, проживающего в Москве

И всё же перед нами немолодой автомобиль, против которого играют и соперники, и время. Остался ли у Витары запал, востребованы ли сегодня фирменные фишки и есть ли они вообще? Разбираемся на примере кроссовера в версии GLX — со 140-сильным турбомотором и полным приводом. В официальном прайс-листе такая комплектация оценивается в 2,23 миллиона рублей.

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Интерьер

Можно ли красиво презентовать обычную пластмассу? Оказывается, да — Suzuki подаёт грубые панели интерьера как стильные детали, пусть и неидеально. И пускай жёсткого пластика в отделке Витары всё ещё много, но он хорошо подогнан и не скрипит.

Сидеть в кроссовере удобно — спасибо грамотной эргономике и креслам с хорошим профилем и длинной продольной регулировкой. Обзорность (во многом за счёт высокой посадки) и логика органов управления тоже не вызывают вопросов, как и функционал штатного медиакомплекса с семидюймовым экраном. Немолодое устройство знакомо с Apple CarPlay и Android Auto и работает довольно шустро: ковыряться в простом, но понятном меню можно без зависаний и пауз.

И всё же «цепляющим» интерьер Витары не назовёшь даже глядя в глаза его создателям. Салончик комфортный и просторный (особенно радует расстояние от водительской макушки до потолка), но удобство, продуманная эргономика и молчаливый пластик — далеко не все компоненты для создания приятного внутреннего мира. Тем более, что у Витары полно соперников, чьё пространство обставлено не хуже.

Чёрный твёрдый пластик доминирует в интерьере Витары. После рестайлинга удалось избавиться от скрипов панелей, но эту пластмассу по-прежнему легко поцарапать

Практичность

На заднем ряду Vitara просторно, а ногам пассажиров не мешают ни передние кресла, ни расстояние до их мягких спинок. Наклон нерегулируемого дивана можно назвать оптимальным, подголовники регулируются в больших пределах, а потолок находится на почтенном расстоянии от головы. Но дополнительных удобств тут нет: сзади ни в одной из версий не будет ни центрального подлокотника, ни климатических регулировок, ни подогрева дивана, ни даже USB-разъёмов. Зато в дверных панелях нашлись удобные круглые подбутыльники: мять пластиковую тару, чтобы вонзить её в узкую щель кармана, не нужно.

Багажник Витары тоже нельзя назвать выдающимся: 375 литров. Меньше, чем у Mitsubishi ASX, Peugeot 2008, Hyundai Creta, VW Taos и... Разве что Toyota C-HR с её 297 литрами скромнее. Большой туристический чемодан влезает под полку Suzuki в компании сумки поменьше — но больше места не остаётся. Увеличить трюм можно несколькими способами: сложив спинки дивана по частям или полностью, или переставив пол в нижнее положение. Помимо этого, Suzuki предлагает пару ёмкостей для небольших вещей (например, баклажек с «омывайкой»), крючок для пакетов, проушины для крепления сетки, плафон и 12-вольтовую розетку по правому борту.

Дорожный просвет японского кроссовера невелик: 18,5 сантиметра. И вне асфальта стоит помнить не только о брюхе, но и о пластиковой губе переднего бампера: она выдаётся вперёд. Задний же бампер висит выше, но, паркуясь задом к бордюру, можно повредить глушитель: саму «банку» и её загнутый оконечник.

В отличие от кресел, диван Витары не радует рельефом: он совершенно плоский. С другой стороны, приятная и цепкая обивка из алькантары делают его чуть симпатичнее и комфортнее. Средний пассажир Витары — персонаж условный: его явно имели в виду, лишая диван подлокотника и снабжая подголовником по центру, но сидеть втроём неудобно. Да и тоннель великоват

Техника и надёжность

В отличие от своего рамного предка, Vitara в нынешней ипостаси — компактный кроссовер с несущим кузовом, который более чем на треть состоит из высокопрочных сталей. Как итог — «скелет» не только крепкий, но и лёгкий: снаряжённая масса составляет минимум 1075 кг.

На выбор предложены моноприводные версии с передними ведущими колёсами или полноприводные модификации с много­дисковой муфтой. Коробки передач — пятиступенчатая «механика» и шести­диапазонный «автомат» Aisin с гидротрансформатором. Моторы четырёх­цилиндровые — либо атмосферный 1.6 на 117 л.с. (151 Нм), либо наддувный Boosterjet объёмом 1,4 литра с отдачей в 140 л.с. и 220 Нм. Турбированный агрегат доступен только с «автоматом».

Подвеска Витары почти идентична Suzuki SX4: на обеих моделях использована простая и надёжная схема с передним Макферсоном и задней полузависимой балкой. Даже на полноприводных Витарах искать «многорычажку» не стоит — её там нет. Зато простое шасси не досаждает ни врождёнными болячками, ни проблемами, ни дефицитом азарта на дороге — но об этом чуть позже.

Силовые агрегаты и трансмиссия не будут огорчать при аккуратной эксплуатации. Опасаться турбомотора, предпочитая ему проверенный и почти вечный «атмосферник» М16А, не обязательно: и тот, и другой надёжны и некапризны. Что до коробок, то на «механике» чаще всего приходится иметь дело со сцеплением (то есть с его банальной заменой на 120–140 тыс. км), а на «автомате» — с контактами проводки и износом уплотнителей. Всё это легко предупреждается плановыми визитами в сервис и аккуратной эксплуатацией.

Езда

Много ли драйверского сока можно выжать из 1,4-литрового мотора и простенького шасси с полузависимой балкой? Да — и в случае с турбо-Витарой водителя обещают бодрить и первый, и вторая. Наддувная «четвёрка» с непосредственным впрыском удивляет классным откликом и приятным голосом на разгоне, а настроенная подвеска подкупает цепкостью в поворотах и совсем не страшными кренами. Кроме того, Vitara очень лёгкая: даже с полным приводом кроссовер весит меньше базового VW Taos, и это явно пошло на пользу динамике.

С места Suzuki снимается легко и азартно (несмотря на скучноватые цифры паспортного разгона) — так, что даже приставленный к турбомотору «автомат», который частенько медлит с переключениями, общей приятной картины не портит. А в режиме Sport и он работает более адекватно, стараясь придерживать пониженные передачи. Руль на Витаре — почти образцовый для сегмента: лёгкий, точный и отзывчивый.

В поворотах «легковой» кроссовер держится цепко, а если явно превысить скорость, Vitara покажет небольшой снос, который быстро погасит система стабилизации. Хотя в остальном электроника старается не мешать управлению и лишь тактично страхует водителя. Впрочем, иногда проще сбросить газ — и Suzuki послушно встанет на траекторию без помощи электроники. Управляемость без изысков, но честность, отзывчивость и прозрачность машины искренне подкупают.

Заметным минусом общей живости может стать разве что нервозность кроссовера в колее: на промятом фурами асфальте машине некомфортно. А за пределами нормального асфальта короткоходная подвеска потряхивает и жёстко транслирует неровности. Зато с энергоёмкостью полный порядок — если перетерпеть тряску, то по ухабам можно нестись очень быстро.

Полный привод логично работает на проблемных участках, особенно если заранее заблокировать межосевую муфту. И электронная имитация блокировок у Витары вполне убедительная. Вот только направлять кроссовер на совсем уж серьёзное бездорожье не надо — скромный клиренс и малые ходы подвески обязывают осторожничать.

Оснащение

В России Vitara доступна в трёх вариантах оснащения, с двумя моторами, двумя коробками передач и двумя типами привода — всего восемь фиксированных комплектаций, стоимость которых начинается с 1,67 миллиона рублей. Базовая версия GL не предложит ни полного привода, ни турбомотора, однако за дополнительные 100 тысяч можно взять кроссовер с «автоматом» вместо «механики». Интерьер начальной Витары будет максимально простецким: тканевый салон, запуск мотора ключом, 3,5-дюймовый монохромный экранчик борткомпьютера и минимум динамиков. Кроме того, придётся мириться со штампованными колёсами на 16 дюймов, чёрными дверными ручками, чёрной решёткой радиатора, простыми фарами-галогенками и зеркалами без встроенных поворотников. При этом в «базе» имеются восемь подушек безопасности, иммобилайзер, ассистент старта на подъёме (для версии с «автоматом»), кресла с регулировкой по высоте, настраиваемая по вылету рулевая колонка, кондиционер и простенькая аудиосистема с Bluetooth.

Средняя комплектация GL+ предложит больше украшательств: здесь доступны и легкосплавные колёса, и хромированный декор, и тонировка стёкол, и диодные ходовые огни, и даже противотуманные фары. Фарша чуть больше и внутри: круиз-контроль, климатическая установка, кожаная отделка руля, весёленькая контрастная отделка и подсветка ниш, задние электростеклоподъёмники вместо «вёсел», багажный фальшпол. В приборном щитке появляется цветной экранчик на 4,2 дюйма, но при этом датчиков дождя и света, а также кнопки запуска такая комплектация всё ещё не содержит. Однако именно эта версия откроет доступ к полному приводу — доплата за пару ведущих колёс и муфту составит 100 тысяч рублей.

Наконец, топ-наполнение GLX для Витар — это LED-оптика, складывающиеся зеркала со встроенными поворотниками, рейлинги на крыше, 17-дюймовое «литьё», отделка салона кожей и замшей, датчики дождя, света и парковки, дополнительные динамики, кнопочный запуск мотора и цветной медиакомплекс с задней камерой и навигацией. Упакованная таким образом Vitara с атмосферным двигателем стоит 2 149 000 рублей, а с турбомотором и двумя ведущими — 2 129 000 рублей. Добавим сюда полный привод — и получим те самые 2 229 000 рублей, в которые оценён тестовый кроссовер.

За что ещё можно доплатить? Например, за яркий цвет. Сочный кузовной «металлик» оценивается в дополнительные 29 990 рублей, а окраска в два тона, как на тестовом автомобиле, обойдётся в 36 990 рублей. На выбор доступны красный с чёрным, золотистый с белым, белый с голубым и ещё пять других контрастных вариантов.

Конкуренты

Hyundai Creta

Хитовый «кореец» — основное и главное мерило в классе. Рекомендованные цены на Крету начинаются с 1 299 000 рублей и финишируют у отметки в 2,01 миллиона. Помимо того, что Hyundai намного более доступен, он неплохо чувствует себя на бездорожье и позволяет проехать дальше за счёт большего дорожного просвета. Да и в целом Creta — свежий, современный автомобиль

Вывод

Suzuki Vitara — предельно честный и очень приятный на ходу кроссовер, полюбить который мешает цена. В день своего дебюта рестайлинговый автомобиль уже стоил дороже Креты, Каптюра и Kia Soul, а сегодня даже средняя его комплектация приблизилась к рубежу в два миллиона рублей. И это при сравнительно скудном оснащении и обилии доступных конкурентов и с Востока, и с Запада.

Понятно, что такой ценник объясняется отсутствием локальной сборки (Витары приходят к нам из Венгрии), но занести это обстоятельство в единственный главный минус не получится, каким бы классным и живым ни казался сам кроссовер. Suzuki не хватает салонной теплоты (в том числе — банальных подогревов), и свежести, в то время как соперники по классу готовы предлагать эти вещи уже в минимальных комплектациях. Однако интересную управляемость, скромный аппетит и высокую надёжность японского автомобиля мы с удовольствием выделим. Как и цвет — но он выделяется сам по себе.

Какая из этих моделей кажется вам интереснее?

Suzuki Vitara
VW Taos/Skoda Karoq
Peugeot 2008
Kia XCeed
Haval Jolion
Hyundai Creta
Chevrolet Trailblazer
Характеристики Suzuki Vitara II Рестайлинг

  • Комплектация

    1.4 AT (140 л.с.) 4WD

  • Двигатель

    1.4 / 140 л.с / бензин

  • Коробка передач

    Автоматическая

  • Привод

    Полный

  • Кузов

    Внедорожник 5 дв.

  • Расход топлива

    6.2

  • Разгон до 100 км/ч

    10.2
Все характеристикиКаталог автомобилей

Suzuki Vitara на Авто.ру

Фото: Вячеслав Крылов
#Подробнее некуда#Кроссоверы#Suzuki#Vitara
2
Комментарии
Комментарии9
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4 февраля 2022
Плюс еще залетают допы и в максималке выходит минимум 2,5 млн, а за что? Добавили бы в конкуренты Кроссланд, он хорош в этом классе, так еще и нос утрет многим при меньшей цене
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4 февраля 2022
Долго выбирал между Сузуки и Кретой, остановился на Крете и ничуть не жалею все 2 года, что езжу на ней.
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1
5 февраля 2022
Уважаемый автор статьи! Чтобы не писать глупости на всю аудиторию (а она у авто.ру очень большая), читайте &quot;мануал&quot; (обычно лежит в &quot;бардачке&quot;) или хотя бы спрашивайте у знающих людей.<br /><br />&quot;Прямой паз для селектора «автомата» не слишком удобен: то и дело промахиваешься мимо «Драйва» в ручной режим. А спохватившись, когда машина уже ревёт, втыкаешь «нейтраль»…&quot; - каждый раз это меня смешит и печалит одновременно. В момента перевода селектора с P на D нужно просто отпуска кнопку блокировки селектора (примерно в районе N) и всё! На &quot;ручной&quot; режим уже при всём желании не переключитесь, просто до упора вниз.
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1
5 февраля 2022
Что касается самой Vitara, увы, российский рынок она взяла не столько из-за цены (с учетом нынешней политики допов она стоит НАМНОГО дешевле её корейских конкурентов), сколько из-за самого Покупателя. Увы, у нас кинутся на локальный корейский ширпотреб из ржавеющего металла, сделанный маркетологами. Ведь там есть обогрев руля и стекла! Ведь там красивые фары и кнопочки... И всем плевать на расход топлива в 6 литров в городе на Витаре (спросите любого владельца), на 7 подушек безопасности и ESP в базе, на отточенную и простую платформу, на надежнейшие цепные моторы с чугунными гильзами и огромным ресурсом, на кузов, который не ржавеет, на полноценный автомат и т.п. <br />Если посмотреть на известном видеохостинге сравнение Сузуки с конкурентами в европейских странах, то там Витара на первом месте в рейтинге, а Крета (IX25) всегда на последнем. Потому что там люди ценят хорошие машины, а не мишуру для сорок.
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8
5 февраля 2022
Да машина не плохая, но цена если брать со всеми наворотами кусается за 2.5 ляма я бы рассмотрел класс авто выше но китайца. Там хороший выбор.
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6 февраля 2022
за эти деньги можно рассмотреть более современный и навороченный опель кроссленд. к тому же немец попросторнее
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9 февраля 2022
Замена сцепления на 120-140ткм... Вы сами то в это верите, авторы?
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11 февраля 2022
Mazda CX-30, хотя класс конечно другой
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17 января 2024
Прочитал автора обзора и прослезился! До чего же поверхностный обзор с авторскими тупозаключениями. Автору советую бросить это дело и идти укладывать асфальт!
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