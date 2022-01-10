«Жигули» за 16 миллионов, уголовное наказание для лихачей и нововведения, которые ждут российских водителей в 2022 году. Главное за день

Новый год — новые автомобили! От 2022-го мы ждём много важных премьер, а о некоторых готовящихся моделях уже много чего знаем. Рассказываем о главных мировых автоновинках, которые будут представлены в течение следующих 12 месяцев! А если вас больше волнуют новинки конкретно для российского рынка, то вот их полный список.

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Эвакуаторов на улицах становится всё больше. По крайней мере, в Москве. И они беспощадно забирают нарушителей правил парковки на штрафстоянки. Но что делать, если во время эвакуации ваш автомобиль повредили? Можно ли получить компенсацию? Разбираемся!