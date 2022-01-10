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«Жигули» за 16 миллионов, уголовное наказание для лихачей и нововведения, которые ждут российских водителей в 2022 году. Главное за день

Что случилось в понедельник, 10 января 2022 года
Новости

Добрый вечер! 16 миллионов рублей — именно столько хочет за свою машину владелец ВАЗ-21013, разместивший объявление на Авто.ру. Сама «копейка» ничем не примечательна — всё дело в «красивых» номерах, которые идут в комплекте. Решились бы на такую покупку? А пока «Жигули» ищут своего владельца, переходим к другим новостям и крутым статьям.

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Главное: что ждёт водителей в 2022 году

В новом году автомобилистов ждёт очень длинный список нововведений: такого количества изменений для водителей власти не готовили уже давно. Речь о законодательных новшествах, дополнительных штрафах и новых способах фиксации нарушений ПДД. Мы составили подробный список-календарь, с которым стоит ознакомиться каждому водителю в РФ.

Автомобили, которые покинули Россию в 2021-м

Локдаун, проблемы с полупроводниками, дефицит машин и ошеломительный рост цен. В трудных условиях 2021 года гонку за клиентов выдержали не все автопроизводители, поэтому множество моделей и модификаций в России продавать перестали. Вспоминаем все машины, которые ушли с нашего рынка за минувший год.

Немного важных новостей

Почитать перед сном

Новый год — новые автомобили! От 2022-го мы ждём много важных премьер, а о некоторых готовящихся моделях уже много чего знаем. Рассказываем о главных мировых автоновинках, которые будут представлены в течение следующих 12 месяцев! А если вас больше волнуют новинки конкретно для российского рынка, то вот их полный список.

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Эвакуаторов на улицах становится всё больше. По крайней мере, в Москве. И они беспощадно забирают нарушителей правил парковки на штрафстоянки. Но что делать, если во время эвакуации ваш автомобиль повредили? Можно ли получить компенсацию? Разбираемся!

Кстати!

В сервисе проверки штрафов произошёл сбой из-за «обновления прикладного программного обеспечения для приведения аппаратно-программного комплекса в соответствие с требованиями безопасности».

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