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Исследование показало, по каким критериям женщины выбирают себе машину

Одна из женщин, организовавших исследование, заявила, что сейчас представительницы прекрасного пола выбирают автомобиль головой, а не сердцем — и это противоречит расхожим мифам
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Самым важным фактором, влияющим на выбор автомобиля женщиной, является безопасность. К такому выводу пришли аналитики компании 1st for Women в ходе опроса, организованного при поддержке жюри конкурса «Женский автомобиль года».

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Фото: WWCOTY

  • Помимо безопасности, среди основных желаемых достоинств автомобиля женщины называли высокую посадку: она обеспечивает улучшенную обзорность, что в конечном итоге также влияет на безопасность.
  • При выборе автомобиля женщины также обращают внимание на его практичность, эргономику и количество свободного места в салоне. Участницы опроса упоминали уровень оснащения водительскими ассистентами, расход топлива, дизайн и надёжность. Управляемость конкретной модели для женщин также важна, но не на первом месте.
  • В жюри конкурса, которое состоит исключительно из женщин-водительниц, заявили, что сейчас у представительниц прекрасного пола при выборе автомобиля рациональный подход преобладает над эмоциональным. По словам одной из участниц жюри Фран Муньос, современные женщины выбирают головой, а не сердцем — и это противоречит городским легендам и расхожим мифам.
  • В опросе участвовало около 14 тысяч человек.

Лучшим автомобилем 2023 года, по версии WCOTY, стал кроссовер Kia Niro. Его выделили по сочетанию нескольких факторов, среди которых технологичность, эргономика, дизайн и управляемость, а также степень влияния на окружающую среду.

А вы учитываете уровень безопасности при выборе автомобиля?

Конечно, это очень важно
Обращаю внимание, но это не самый важный фактор
Вообще без разницы, лишь бы не ломалось

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