Исследование показало, по каким критериям женщины выбирают себе машину

В жюри конкурса, которое состоит исключительно из женщин-водительниц, заявили, что сейчас у представительниц прекрасного пола при выборе автомобиля рациональный подход преобладает над эмоциональным. По словам одной из участниц жюри Фран Муньос, современные женщины выбирают головой, а не сердцем — и это противоречит городским легендам и расхожим мифам.