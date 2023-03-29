Исследование показало, по каким критериям женщины выбирают себе машину

Самым важным фактором, влияющим на выбор автомобиля женщиной, является безопасность. К такому выводу пришли аналитики компании 1st for Women в ходе опроса, организованного при поддержке жюри конкурса «Женский автомобиль года».
- Помимо безопасности, среди основных желаемых достоинств автомобиля женщины называли высокую посадку: она обеспечивает улучшенную обзорность, что в конечном итоге также влияет на безопасность.
- При выборе автомобиля женщины также обращают внимание на его практичность, эргономику и количество свободного места в салоне. Участницы опроса упоминали уровень оснащения водительскими ассистентами, расход топлива, дизайн и надёжность. Управляемость конкретной модели для женщин также важна, но не на первом месте.
- В жюри конкурса, которое состоит исключительно из женщин-водительниц, заявили, что сейчас у представительниц прекрасного пола при выборе автомобиля рациональный подход преобладает над эмоциональным. По словам одной из участниц жюри Фран Муньос, современные женщины выбирают головой, а не сердцем — и это противоречит городским легендам и расхожим мифам.
- В опросе участвовало около 14 тысяч человек.
Лучшим автомобилем 2023 года, по версии WCOTY, стал кроссовер Kia Niro. Его выделили по сочетанию нескольких факторов, среди которых технологичность, эргономика, дизайн и управляемость, а также степень влияния на окружающую среду.
А вы учитываете уровень безопасности при выборе автомобиля?
Конечно, это очень важно
Обращаю внимание, но это не самый важный фактор
Вообще без разницы, лишь бы не ломалось
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