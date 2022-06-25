Более трети российских автолюбителей разговаривают со своими машинами

Почти каждый второй (49%) водитель в России рулит одной рукой, а каждый четвёртый (25%) отпускает язвительные замечания в адрес других водителей или пешеходов. При этом более трети (36%) автомобилистов разговаривают со своими машинами. Эти и другие привычки россиян выявило исследование «СберАвто», сообщает «РИА Новости».