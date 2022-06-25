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Более трети российских автолюбителей разговаривают со своими машинами

Новости

Михаил Кондратьев

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Почти каждый второй (49%) водитель в России рулит одной рукой, а каждый четвёртый (25%) отпускает язвительные замечания в адрес других водителей или пешеходов. При этом более трети (36%) автомобилистов разговаривают со своими машинами. Эти и другие привычки россиян выявило исследование «СберАвто», сообщает «РИА Новости». 

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  • Исследование основано на опросе 1,5 тысячи автолюбителей со всей страны. Самой часто встречающейся полезной привычкой водителей стала компактная парковка — этого принципа придерживаются 77% опрошенных. Во время движения 63% респондентов пропускают вперёд всех, кто попросит, а 50% уступают дорогу неуверенным водителям.
  • Осматривают автомобиль перед поездкой 47% автомобилистов, 44% прогревают двигатель в любое время года, 41% тщательно чистят машину зимой. Ещё 3% рассказали о привычке стучать по капоту, выходя к автомобилю, — это позволяет им удостовериться в отсутствии животных в моторном отсеке. 
  • На одном и том же месте стараются парковаться 42% водителей, а каждый второй (50%) после посещения торгового центра убирает тележки со стоянки, чтобы они не поцарапали другие автомобили. 
  • Примерно каждый десятый автомобилист (11%) фотографирует «красивые» цифры на одометре, 16% опрошенных слушают громкую музыку в машине, а 2% признались, что выбрасывают мусор из окна. В числе других распространённых вредных привычек — курение (27% водителей) и использование гаджетов во время движения (23%). 

А у вас есть вредные привычки за рулём?

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