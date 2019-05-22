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BMW выразила респект главе Mercedes-Benz и заодно немного его потроллила

Баварская компания выпустила ролик, подколов главного конкурента
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Сегодня, 22 мая, Дитер Цетше оставит должности председателя правления концерна Daimler и главы подразделения Mercedes-Benz Cars, которые он занимает с 2006 и 2005 года соответственно. По этому случаю в BMW создали шуточный ролик, в котором показали последний рабочий день Цетше в Mercedes-Benz (спойлер: там неожиданно появляется автомобиль BMW).

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It's the last day as CEO of Mercedes Benz and the long deserved retirement of Dieter Zetsche lies ahead. To the applause of numerous employees, he takes off his company ID, says his goodbyes and leaves the company for the very last time. This could all be a very sad day, wouldn't it be for the one thing waiting at home. The future of e-mobility is taking shape. The BMW i8 Roadster reveals itself futuristic in every detail and gives you the freedom to go anywhere. To make sure your retirement won’t feel tedious, here’s a bucket list for retired car people: http://b.mw/com_bucketlist Subscribe to BMW on YouTube: http://b.mw/youtube-subscribe Visit BMW on Social Media: Instagram: http://b.mw/instagram Facebook: http://b.mw/facebook Twitter: http://b.mw/twitter Watch More Videos: The first-ever BMW 8 Series Gran Coupe. Official Launch Film. https://youtu.be/kz2KJvS7KhY #BMW BMW i8 Roadster: Energy consumption in kWh/100 km (combined): 14.5. Fuel consumption in l/100 km (combined): 2.0. CO2 emissions in g/km (combined): 46. The values of fuel consumptions, CO2 emissions and energy consumptions shown were determined according to the European Regulation (EC) 715/2007 in the version applicable at the time of type approval. The figures refer to a vehicle with basic configuration in Germany and the range shown considers optional equipment and the different size of wheels and tires available on the selected model. The values of the vehicles are already based on the new WLTP regulation and are translated back into NEDC-equivalent values in order to ensure the comparison between the vehicles. [With respect to these vehicles, for vehicle related taxes or other duties based (at least inter alia) on CO2-emissions the CO2 values may differ to the values stated here.] The CO2 efficiency specifications are determined according to Directive 1999/94/EC and the European Regulation in its current version applicable. The values shown are based on the fuel consumption, CO2 values and energy consumptions according to the NEDC cycle for the classification. For further information about the official fuel consumption and the specific CO2 emission of new passenger cars can be taken out of the „handbook of fuel consumption, the CO2 emission and power consumption of new passenger cars“, which is available at all selling points and at https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html

Дитер Цетше уступит место шведу Ула Кэллениусу – тот станет первым в истории иностранцем, вставшим во главе Daimler. При этом Цетше не покинет концерн: он возглавит наблюдательный совет, хотя это случится только в 2021 году из-за правил компании.

Крутой подкол от BMW?

Очень!
Как-то грубовато
#BMW#Mercedes-Benz#Ролик дня
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