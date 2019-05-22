BMW выразила респект главе Mercedes-Benz и заодно немного его потроллила

Сегодня, 22 мая, Дитер Цетше оставит должности председателя правления концерна Daimler и главы подразделения Mercedes-Benz Cars, которые он занимает с 2006 и 2005 года соответственно. По этому случаю в BMW создали шуточный ролик, в котором показали последний рабочий день Цетше в Mercedes-Benz (спойлер: там неожиданно появляется автомобиль BMW).