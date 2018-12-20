Глава Mercedes-Benz собрался на пенсию. И вот как он ищет новое занятие

Осенью 2018 года 65-летний Дитер Цетше объявил, что в следующем году оставит должности председателя правления концерна Daimler AG и главы подразделения Mercedes-Benz Cars, которые он занимает с 2006 и 2005 года соответственно. После отставки он собирается возглавить наблюдательный совет концерна, но, согласно правилам, кандидат на эту должность перед назначением обязан отойти от дел на два года. Поэтому в традиционном ежегодном ролике для акционеров Цетше ищет варианты, чем себя занять на это время.