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Глава Mercedes-Benz собрался на пенсию. И вот как он ищет новое занятие

Дитер Цетше попробовал себя в роли сборщика автомобилей и гонщика
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The head of Daimler’s Board of Management thanks all of his colleagues for their outstanding commitment. More DAIMLER: -------------------- Visit our channel: https://www.youtube.com/daimler Facebook: https://www.facebook.com/daimlercareer Corporate Website: https://www.daimler.com Corporate Blog: https://blog.daimler.com

Осенью 2018 года 65-летний Дитер Цетше объявил, что в следующем году оставит должности председателя правления концерна Daimler AG и главы подразделения Mercedes-Benz Cars, которые он занимает с 2006 и 2005 года соответственно. После отставки он собирается возглавить наблюдательный совет концерна, но, согласно правилам, кандидат на эту должность перед назначением обязан отойти от дел на два года. Поэтому в традиционном ежегодном ролике для акционеров Цетше ищет варианты, чем себя занять на это время.

Цетше крутой?

Да!
Нет
#Mercedes-Benz
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