Заводы компании NIO остановлены из-за вспышки коронавируса в Китае

В октябре месячный выпуск NIO сократился до 10 059 машин против 10 787 штук в сентябре. Ноябрьский результат, по всей видимости, окажется заметно ниже.

NIO не только занимается выпуском электрокаров, но и активно развивает инфраструктуру для них. За четыре года компания открыла в Китае больше 10 000 точек зарядки. Сеть охватывает 269 крупнейших мегаполисов Китая.