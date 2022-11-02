Заводы компании NIO остановлены из-за вспышки коронавируса в Китае

Из-за очередной вспышки Covid-19 в Китае остановлено производство электромобилей NIO. Компания уже констатировала, что это приведёт к пересмотру объёмов выпуска и сроков поставок, пишет Reuters.
- Бренд столкнулся с трудностями ещё в начале октября. Новый виток пандемии охватил район, где находятся оба завода NIO. Принимаемые властями меры вылились в полноценный карантин и требование остановить работу производств.
- Это отразилось на стоимости акций NIO. На бирже ценные бумаги подешевели сразу на 7,5 процента. Столь существенное падение объясняется ещё и тем, что марка занимает 13-е место по продажам электромобилей в Китае и, следовательно, играет на рынке заметную роль.
- В октябре месячный выпуск NIO сократился до 10 059 машин против 10 787 штук в сентябре. Ноябрьский результат, по всей видимости, окажется заметно ниже.
NIO не только занимается выпуском электрокаров, но и активно развивает инфраструктуру для них. За четыре года компания открыла в Китае больше 10 000 точек зарядки. Сеть охватывает 269 крупнейших мегаполисов Китая.
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