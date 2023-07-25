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Завод «Москвич» получил разрешение на выпуск новой модели

Завод «Москвич» получил одобрение типа транспортного средства на некую новую модель. В опубликованном Росстандартом заключении она имеет внутренний индекс DD1. Сам производитель пока не делал никаких анонсов, однако известно, что в нынешнем году на конвейер столичного предприятия должны встать две новинки.
Новости
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Завод «Москвич» получил заключение об оценке типа транспортного средства (ЗОТТС) на некую новую модель. В опубликованном Росстандартом документе она имеет внутренний индекс DD1. Сам производитель пока не делал никаких анонсов, однако известно, что в нынешнем году на конвейер столичного предприятия должны встать две новинки.

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«Москвич 6». Фото производителя 

  • Вероятно, уже этим летом, вскоре после корпоративного отпуска должно начаться производство лифтбека «Москвич 6», известного в Китае как JAC A5 Plus. Донорская модель длиной 4780 мм лишь недавно вышла на домашний рынок, где она доступна с 1,5-литровым 150-сильным турбомотором в сочетании с шестиступенчатой «механикой» либо вариатором. Старт продаж российского аналога ожидается в сентябре.
  • Также до конца 2023 года планируют наладить сборку 4,5-метрового кроссовера «Москвич 5» (он же JAC Sehol X6). Дизайн перенесут с китайской модели без изменений, при этом российский вариант будет отличаться набором двигателей и трансмиссий: его предложат с 1,5-литровыми турбомоторами мощностью 149 и 184 л.с., шестиступенчатым «роботом» или вариатором.

Незадолго перед уходом в отпуск завод «Москвич» объявил, что на его модели будут распространяться программы льготного кредитования и лизинга. Это стало возможно благодаря включению предприятия в специальный инвестиционный контракт, который его технологический партнёр КамАЗ заключил с Минпромторгом.

Какой из будущих «Москвичей» ждёте?

Лифтбек
Кроссовер
Ни один не интересен

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#Москвич#Новинки
Комментарии
Комментарии3
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25 июля 2023
у народа нет денег, а эти ....... гонят за милионы??????
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31 июля 2023
С где обещанная гранта спорт новая? Уже давно обещали выпустить
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3 августа 2023
Мне нравится выражение "Москвичу" разрешили выпустить... Это выражение олицетворяет весь российский автопром, ничего другого на ум не приходит. Помню выражение, ныне покойного ЕБНа, нам нельзя выпускать хорошие и качественные автомобили, чтобы не обидеть наших западных партнеров.
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