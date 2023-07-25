Завод «Москвич» получил разрешение на выпуск новой модели

Завод «Москвич» получил заключение об оценке типа транспортного средства (ЗОТТС) на некую новую модель. В опубликованном Росстандартом документе она имеет внутренний индекс DD1. Сам производитель пока не делал никаких анонсов, однако известно, что в нынешнем году на конвейер столичного предприятия должны встать две новинки.