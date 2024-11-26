Завершено производство двигателей для суперкаров Aston Martin Valkyrie

О старте серийного производства этого суперкара британская фирма Aston Martin объявила в 2021 году — через пять лет после премьеры первого прототипа. Valkyrie укомплектовали двигателем объёмом 6,5 литра, способным раскручиваться до 11 тысяч об/мин. Вместе со встроенным в роботизированную коробку электромотором он генерирует 1155 сил.

Aston Martin планирует собрать не более 150 купе и 85 родстеров Valkyrie. Это несколько меньше, чем выпущено двигателей, но вероятнее всего , Cosworth при подсчётах учитывает опытные и тестовые экземпляры.

В сообщении фирмы имеется оговорка, что речь идёт о моторах для дорожных «Валькирий», тогда как Aston Martin планирует выпустить ещё и 40 экземпляров трековых Valkyrie AMR Pro. Кроме того, Cosworth, скорее всего, принимает участие в разработке и строительстве прототипов для гонок на выносливость, первые изображения которых появились летом. Aston Martin рассчитывает вывести суперкар на трассу «24 часов Ле-Мана» в следующем году.