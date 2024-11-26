Завершено производство двигателей для суперкаров Aston Martin Valkyrie

Британская фирма Cosworth объявила о выпуске последнего двигателя для суперкаров Aston Martin Valkyrie. Для того, чтобы собрать 257 специально разработанных для этой модели атмосферных V12, фирме понадобилось пять лет. Тем не менее, по некоторым данным, Cosworth пока не покидает проект Valkyrie.
- О старте серийного производства этого суперкара британская фирма Aston Martin объявила в 2021 году — через пять лет после премьеры первого прототипа. Valkyrie укомплектовали двигателем объёмом 6,5 литра, способным раскручиваться до 11 тысяч об/мин. Вместе со встроенным в роботизированную коробку электромотором он генерирует 1155 сил.
- Aston Martin планирует собрать не более 150 купе и 85 родстеров Valkyrie. Это несколько меньше, чем выпущено двигателей, но вероятнее всего, Cosworth при подсчётах учитывает опытные и тестовые экземпляры.
В сообщении фирмы имеется оговорка, что речь идёт о моторах для дорожных «Валькирий», тогда как Aston Martin планирует выпустить ещё и 40 экземпляров трековых Valkyrie AMR Pro. Кроме того, Cosworth, скорее всего, принимает участие в разработке и строительстве прототипов для гонок на выносливость, первые изображения которых появились летом. Aston Martin рассчитывает вывести суперкар на трассу «24 часов Ле-Мана» в следующем году.
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