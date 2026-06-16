Aston Martin отзовёт гиперкары Valkyrie ценой миллионы долларов из-за перегрева тормозов

Некоторое время назад компания Aston Martin заподозрила, что уплотнители главного тормозного цилиндра Valkyrie могут при определённых условиях эксплуатации деформироваться. После исследований, проведённых совместно с поставщиком, инженеры фирмы выявили риск критического повышения давления тормозной жидкости в одном из контуров. При достаточно агрессивной езде это приведёт к серьёзному перегреву тормозных дисков, а следствием может оказаться воспламенение углеволокна в воздуховодах их охлаждения.

Отмечается, что такой риск зафиксирован лишь на Valkyrie, оснащённых опциональным пакетом AMR Track Performance, который адаптирует гиперкары для вождения на гоночных треках. Потенциально опасные машины были собраны в период с 19 декабря 2023 по 20 декабря 2024 года. Тормозную систему на них отремонтируют бесплатно. Кроме того, Aston Martin внесёт коррективы в опциональный пакет на тот случай, если владельцы обычных Valkyrie захотят усовершенствовать свои уже имеющиеся машины.