Aston Martin отзовёт гиперкары Valkyrie ценой миллионы долларов из-за перегрева тормозов

Компания Aston Martin объявила отзывную кампанию, которая затрагивает гиперкары Valkyrie — таких выпустили всего 150 штук, и на аукционах их цена сейчас исчисляется миллионами долларов. На гиперкарах выявили опасность перегрева тормозов, который может привести к пожару, но компания уточнила, что дефект может иметься лишь на очень малом числе машин.
- Некоторое время назад компания Aston Martin заподозрила, что уплотнители главного тормозного цилиндра Valkyrie могут при определённых условиях эксплуатации деформироваться. После исследований, проведённых совместно с поставщиком, инженеры фирмы выявили риск критического повышения давления тормозной жидкости в одном из контуров. При достаточно агрессивной езде это приведёт к серьёзному перегреву тормозных дисков, а следствием может оказаться воспламенение углеволокна в воздуховодах их охлаждения.
- Отмечается, что такой риск зафиксирован лишь на Valkyrie, оснащённых опциональным пакетом AMR Track Performance, который адаптирует гиперкары для вождения на гоночных треках. Потенциально опасные машины были собраны в период с 19 декабря 2023 по 20 декабря 2024 года. Тормозную систему на них отремонтируют бесплатно. Кроме того, Aston Martin внесёт коррективы в опциональный пакет на тот случай, если владельцы обычных Valkyrie захотят усовершенствовать свои уже имеющиеся машины.
Ещё один дорогой отзыв был объявлен в начале июня компанией Bentley и затрагивал некоторое количество купе и кабриолетов Continental GT. На них обнаружили возможность установки не соответствующего спецификациям карданного вала.
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Неисправные тормоза на гиперкаре — это вообще законно?
Ну ведь заметили же и починят
Да уж, что-то с качеством совсем худо
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