Компания Opel представила первую серийную модель «заряженной» батарейной линейки GSE, которой стала особо мощная модификация компактного кроссовера Mokka. Она получила электрическую силовую установку на 280 сил, за счёт чего может набрать первые 100 км/ч за 5,9 секунды. Динамические характеристики позволяют компании называть Mokka GSE своим быстрейшим серийным электромобилем. Дата начала продаж новинки пока не называется.
- Количество тяги, генерируемой мотором Mokka GSE, составляет 345 Нм, максимальная скорость — 200 км/ч. В приводе передних колёс применён дифференциал Torsen. Также предусмотрены 54-киловаттная батарея (запас хода не называется) и три режима работы силовой электроники — спортивный, повседневный с ограничением максималки до 180 км/ч и экономичный. Весит новинка порядка 1,6 тонны.
- Утверждается, что часть новых деталей электрокара разработана с оглядкой на уже представленный ранее прототип GSE Rally, который успели протестировать в ходе реальных соревнований. Mokka GSE получил созданные в раллийном духе амортизаторы, рулевой механизм и тормоза с жёлтыми суппортами.
- Внешними отличиями станут множественные жёлтые акценты и 20-дюймовые колёса, а в салоне электрокара появятся спортивные кресла с отделкой алькантарой и другой руль. Медиасистема получила соответствующую графику и режим работы с отображением динамических характеристик, включая данные об ускорении и перегрузках.
Спортивный имидж новинки сочетается с передним приводом. Первый двухмоторный электрокар фирма Opel показала в середине июня: им стал кроссовер Grandland, получивший в дополнение к 213-сильному мотору на передней оси агрегат на 112 сил для задних колёс.
Как вам такое современное прочтение концепции хот-хэтча?
Неплохо, особенно для Opel
С электромотором это ерунда
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