Компания Opel представила первую серийную модель «заряженной» батарейной линейки GSE, которой стала особо мощная модификация компактного кроссовера Mokka. Она получила электрическую силовую установку на 280 сил, за счёт чего может набрать первые 100 км/ч за 5,9 секунды. Динамические характеристики позволяют компании называть Mokka GSE своим быстрейшим серийным электромобилем. Дата начала продаж новинки пока не называется.