«Заряженный» Ioniq 5 N рассекретили до премьеры

Запечатлённый на скриншотах кроссовер окрашен в фирменный синий цвет «подразделения N» с красными акцентами на кузове. Отличаться от стандартных Ioniq 5 такая версия будет более развитым аэродинамическим оперением с крупным сплиттером, накладками на пороги, диффузором и увеличенным спойлером. Кроме того, Ioniq 5 N получит 21-дюймовые колёса.