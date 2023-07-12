«Заряженный» Ioniq 5 N рассекретили до премьеры

Компания Hyundai планирует 13 июля представить самую мощную версию электрокара Ioniq 5. Однако внешность и некоторые детали интерьера будущей новинки уже не представляют секрета: как пишет Autoevolution, изображения вседорожника попали в Сеть благодаря случайно опубликованному австралийским представительством Hyundai видеоролику.
- Запечатлённый на скриншотах кроссовер окрашен в фирменный синий цвет «подразделения N» с красными акцентами на кузове. Отличаться от стандартных Ioniq 5 такая версия будет более развитым аэродинамическим оперением с крупным сплиттером, накладками на пороги, диффузором и увеличенным спойлером. Кроме того, Ioniq 5 N получит 21-дюймовые колёса.
- В салоне появятся спортивные кресла с интегрированными подголовниками, более толстое рулевое колесо с логотипом N и медиасистема с новыми возможностями. Судя по скриншоту, с центрального экрана можно будет управлять настройками ездовой электроники. Кроме того, медиасистема сможет фиксировать телеметрические данные.
- Какую именно силовую установку получит Ioniq 5 N, официально пока не сообщалось. Ожидается, что на кроссовере применят те же два мотора, которыми оснащается Kia EV6 GT. На этом кроссовере они развивают 585 л.с., что позволяет ускоряться до 100 км/ч быстрее чем за 3,5 секунды, но для первого электрокара «подразделения N» отдачу двигателей могут несколько увеличить.
Ранее сообщалось, что электромобиль получит систему N Sound Plus, которая сможет имитировать звук работы традиционного ДВС. Кроме того, пятидверке обещаны виртуальная роботизированная коробка и дрифт-режим.
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